نعمتی: تأسیس مراکز جدید، تضمین اشتغال دانشجویان است

مصطفی نعمتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی از معدود دانشگاههایی است که در سراسر کشور، حتی در دورافتادهترین نقاطی که بسیاری از دانشگاههای دیگر توانایی فعالیت در آنها را ندارند، حضور فعال دارد. این دانشگاه در حال حاضر بیش از ۲۳۰ هزار دانشجو دارد که در بیش از ۴۵۰ مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از این دانشجویان فارغالتحصیل میشوند که بر اساس آخرین آمار دریافتی از مراجع ذیصلاح، بیش از ۷۰ درصد آنها در سراسر کشور جذب بازار کار میشوند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور گفت: استفاده از مدرسان خبره، تجربی و آموزشی از ویژگیهای بارز این دانشگاه است. این مدرسان بدون داشتن هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه، وظایف آموزشی خود را به نحو احسن انجام میدهند.
نعمتی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۷ هزار مدرس فعال در این دانشگاه داریم که سالانه طی فراخوانی بر اساس نیاز استانها و مراکز در رشتههای خاص، جذب شده و کد مدرسی دریافت میکنند.
ارائه تعهد تضمین اشتغال
وی افزود: مراکز جدید آموزشی بر اساس مأموریت و طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی و با اعمال فیلترهای بسیار سختگیرانه انتخاب میشوند. این مراکز موظف به ارائه «تعهد تضمین اشتغال» هستند؛ به این معنا که باید برای دانشجویان خود شغل تعریف کنند، آنها را به مجموعههای مشابه معرفی نمایند، یا با ارائه وامهای کمبهره، زمینه اشتغال فارغالتحصیلان را فراهم آورند.
۸۵۰ رشته فعال در بیش از ۴۰ رشتهمحل در سراسر کشور
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ رشته فعال در بیش از ۴۰ رشتهمحل در سراسر کشور تدریس میشود. تمام تلاش ما بر این است که بر اساس مأموریتهای خاص هر استان، مراکز را فعال کرده و رشتههای فاقد نیاز استانی را از دفترچه پذیرش حذف کنیم.
۹ مرکز آموزشی فعال در استان اردبیل
نعمتی ادامه داد: استان اردبیل از استانهای توانمند ما در حوزه دانشگاه جامع علمیکاربردی است. با توجه به وسعت و پراکندگی شهرستانها، در حال حاضر ۹ مرکز آموزشی فعال در این استان داریم که شامل شهر اردبیل و دو شهرستان دیگر میشود. همچنین با توجه به شرایط ویژه و استثنایی یک شرکت مستقر در این استان، مجوز تأسیس یک مرکز جدید را صادر کردهایم که انشاءالله از مهرماه دانشجو خواهد پذیرفت.
رشته های علمی و کاربردی
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور گفت: در پایان تأکید میکنم که دانشگاه جامع علمیکاربردی تمام تلاش خود را بر این اصل استوار کرده است که رشتههای ارائهشده، هم علمی و هم کاربردی باشند و توزیع آنها دقیقاً بر اساس نیازهای کشور صورت گیرد.
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