به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود در جوار بارگاه مطهر امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی با اشاره به فرازهایی از پیام مقام معظم رهبری خطاب به ملت قهرمان و آزاده ایران اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام به این مطلب مهم تاکید کردند که ملت باوفای ایران تفاهم‌نامه از روی عجز و ناتوانی آمریکا بود و من نظر دیگری داشتم که با رئیس جمهور تفاهم شد و ایشان تعهد دادند جلوی زیاده خواهی آمریکا بایستند و از حقوق ملت دفاع کنند

وی با بیان اینکه منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود، افزود: تا به حال ما فاتح این میدان هستیم از ۱۰۰ به ۳۰ درصد خواسته‌هایمان رسیدیم اما به این راضی نیستیم، چرا که با تنگه هرمز دست برتر بودیم و به خیمه نزدیک شده بودیم و درخواست مردم انتقام و خونخواهی بود و دشمنان ما التماس می کردند که باید مذاکره، گفتگو و تفاهم باشد

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: البته دشمنان می خواستند ایران را کلا نابود و تجزیه کنند و تسلیم بی قید و شرط، گرفتن تنگه هرمز، اغتشاش خیابانی، پناهندگی دیپلمات‌ها به آمریکا، از بین بردن زیرساخت‌ها و تغییر نظام مقدس جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف آنان بود که مبعوث شدن امت اسلامی نشانگر حقانیت ما در کل دنیا شد

حجت‌الاسلام صفری بیان کرد: نزدیک ۱۲۰ روز است که در میادین و خیابان ها هستیم و همچنان به حضور خیابانی ادامه می دهیم تا زمانی که رهبر عزیز و حکیم ما امر به ترک خیابان بفرمایند.

وی ادامه داد: البته مطمئن باشید این تفاهم هم ادامه نمی یابد و دشمن ما نقض می کند و ما بیش از گذشته برای انتقامی سخت از هر لحاظ آماده هستیم

خطیب نماز جمعه لاهرود اضافه کرد: مواظب وحدت داخلی باشید که دشمن منتظر چنین فرصتی است تا وحدت ما را بشکند. تفرقه افکنی، بداخلاقی سیاسی از جمله خائن پنداری و تهمت زنی، خواسته دشمن شیطانی است

حجت‌الاسلام صفری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گفت: شهید چمران دانشمند بزرگ ایران و از هر لحاظ نخبه واقعی بود. ایشان از جهات علمی، سیاسی، جنگی، چریکی، اخلاقی، عرفانی و ولایی الگوی فرزندان ما هستند

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ بیان کرد: تبلیغ دین، فرهنگ، آرمان و سبک زندگی بزرگترین سعادت است که خداوند به روحانیون عطا فرموده است. زندگی روحانیون الگوی جامعه اسلامی است. این روز را به همه عزیزانی که در این عرصه زحمت می کشند تبریک می گوییم و از تلاش های بی وقفه آنان قدردانی می کنیم

امام جمعه لاهرود با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به تلاش جریان های معاند برای تحریف پیام اصیل عاشورا اشاره کرد و گفت: حفظ حریم نهضت حسینی از آسیب های خرافی و مطالب غیر مستند، یک فریضه است. علما و مبلغین وظیفه دارند چهره حقیقی و حماسی نهضت را برای نسل جوان تبیین کنند تا این چراغ فروزان، دستمایه حرکت های عدالت خواهانه جهانی باقی بماند.

وی استقامت در راه دین، امر به معروف و نهی از منکر و عشق به نماز را درسهای نهضت امام حسین(ع) دانست و خاطرنشان کرد: زندگی به سبک جهادی یعنی اینکه خیلی زود صحنه را خالی نکنیم و از دین، مملکت، ناموس، نماز، چادر، اصول، ارزش ها و آرمان نایمان دست بر نداریم و با یزید، شمر و حرمله زمان به هیچ وجه بیعت نمی کنیم

حجت الاسلام صفری ادامه داد: شرط بهترین امت بودن، امر به معروف و نهی از منکر کردن است. در امر به معروف و نهی از منکر اخلاق نیکو داشته باشیم. مثل امام حسین(ع) عاشق نماز باشیم و به خاطر داشته باشیم که حضرت سید الشهدا(ع) شهید شریعت و نماز بود

امام جمعه لاهرود در پایان بخش سخنان خود، آحاد مردم را به حضور پرشور در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در روز هشتم ماه محرم در صحن مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی(ع) فرا خواند و مسئولین را برای رسیدگی بیشتر به مسائل و مشکلات مردم منطقه سفارش کرد.