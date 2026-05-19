به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام زارع حسینی صبح سهشنبه در بازدید از بخشهای مختلف ادارهکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی نظارتهای قضایی، بررسی دقیق وضعیت لیستهای بیمه و رصد تغییرات در پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه کاهش تعداد بیمهشدگان یا افت روزهای پرداخت حق بیمه، زنگ خطری برای آغاز روند تعدیل نیرو و کاهش فعالیت اقتصادی است، گفت: حفظ امنیت شغلی کارگران و حمایت از معیشت بازنشستگان از مهمترین مصادیق حقوق عامه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاه قضا با پایش دقیق لیستهای بیمهای، از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی پیشگیری میکند.
سیدحسین فراتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی هم در این بازدید بیان کرد: خدمات درمانی و تعهدات سازمان بدون وقفه در حال ارائه است، اظهار کرد: در ماههای اخیر هیچگونه قطعی در استحقاق درمان بیمهشدگان استان گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود محدودیتهای اقتصادی، تمامی تعهدات تامین اجتماعی در حال انجام است، گفت: در شرایط فعلی، حفظ پایداری منابع و استمرار پرداخت تعهدات اولویت اصلی این سازمان است تا خدمات درمانی جامعه هدف خلل نشود.
فراتی اظهار داشت: رصد مشترک وضعیت واحدهای تولیدی و پیشگیری از بروز مشکلات کارگری، نقش مهمی در تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از جامعه کارگری استان ایفا میکند.
