۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

قوه قضاییه خراسان جنوبی با پایش بیمه از تعدیل نیرو جلوگیری می‌کند

بیرجند- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: دستگاه قضا در خراسان جنوبی با رصد لیست‌های بیمه از تعدیل نیرو در کارخانه‌ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زارع حسینی صبح سه‌شنبه در بازدید از بخش‌های مختلف اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی نظارت‌های قضایی، بررسی دقیق وضعیت لیست‌های بیمه و رصد تغییرات در پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه کاهش تعداد بیمه‌شدگان یا افت روزهای پرداخت حق بیمه، زنگ خطری برای آغاز روند تعدیل نیرو و کاهش فعالیت اقتصادی است، گفت: حفظ امنیت شغلی کارگران و حمایت از معیشت بازنشستگان از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاه قضا با پایش دقیق لیست‌های بیمه‌ای، از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی پیشگیری می‌کند.

سیدحسین فراتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی هم در این بازدید بیان کرد: خدمات درمانی و تعهدات سازمان بدون وقفه در حال ارائه است، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر هیچ‌گونه قطعی در استحقاق درمان بیمه‌شدگان استان گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تمامی تعهدات تامین اجتماعی در حال انجام است، گفت: در شرایط فعلی، حفظ پایداری منابع و استمرار پرداخت تعهدات اولویت اصلی این سازمان است تا خدمات درمانی جامعه هدف خلل نشود.

فراتی اظهار داشت: رصد مشترک وضعیت واحدهای تولیدی و پیشگیری از بروز مشکلات کارگری، نقش مهمی در تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از جامعه کارگری استان ایفا می‌کند.

کد مطلب 6834450

