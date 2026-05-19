آغاز اردوی تیم ملی هاکی سالنی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر چهاردولی سرمربی تیم ملی هاکی سالنی ایران روز سه‌شنبه گفت: برای اردوی مراغه ۲۷ بازیکن دعوت شده اند.

چهاردولی گفت: ملی‌پوشان تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را برای حضور در مسابقات پیشرو در روز دو نوبت پیگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی، تیم ملی دو ماه فرصت تمرین دارد و در این مدت ۳ اردوی دیگر نیز برای آمادگی بیشتر برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی هاکی سالنی گفت: تیم ایران عنوان قهرمانی آسیا را در دست دارد و بازیکانان با انگیزه بیشتر برای تکرار عنوان قهرمانی سال‌های گذشته تمرین‌های خود را انجام می‌دهند.

گفتنی است اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ به میزبانی مراغه در حال برگزاری است.