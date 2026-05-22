پایان اردوی تیم ملی هاکی سالنی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر چهاردولی روز جمعه گفت: جلسات تمرینی تاکتیکی و تکنیکی، بدنسازی و دروازه بانی تیم زیر نظر چهار مربی و به مدت پنج روز برگزار شد.

چهاردولی افزود: برای اردوی مراغه ۲۷ بازیکن دعوت شده بودند که ۲۱ نفر حاضر شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی تیم ملی دو ماه فرصت تمرین دارد و در این مدت ۳ اردوی دیگر نیز برای آمادگی بیشتر برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی هاکی سالنی گفت:تیم ایران عنوان قهرمانی آسیا را در دست دارد و بازیکنان با انگیزه بیشتر برای تکرار عنوان قهرمانی سال‌های گذشته تمرین‌های خود را انجام می‌دهند.

اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ به میزبانی مراغه برگزار شد.