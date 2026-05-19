۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

میرزاده: تیم انتقال خون در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم انتقال خون در شهرستان کنگاور خبر داد و گفت: مردم با اهدای خون تپش امید را در دل بیماران زنده کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت اهدای خون و بیان اینکه نبض زندگی در دستان اهداکنندگان است، اظهار کرد: از مردم شریف، مهربان و نوعدوست شهرستان کنگاور دعوت می‌کنیم تا در این امر حیاتی و خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به نیاز مستمر به فرآورده‌های خونی، خطاب به شهروندان کنگاوری افزود: بیایید فردا با اهدای خون، تپش امید را در دل بیماران زنده کنیم؛ چرا که سخاوت و بخشندگی شما، لبخند دوباره‌ی زندگی را بر لبان افراد نیازمند به خون خواهد نشاند.

وی در خصوص زمان و مکان استقرار تیم انتقال خون برای این فراخوان تصریح کرد: پایگاه انتقال خون در روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) در ساختمان انتقال خون شهرستان کنگاور، واقع در جنب بیمارستان شهید چمران مستقر شده و آماده استقبال و خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده در پایان با دعوت مجدد از عموم واجدین شرایط اهدای خون در این شهرستان خاطرنشان کرد: مجموعه انتقال خون چشم‌انتظار حضور گرم و دست‌های بخشنده شما مردم عزیز است تا با اهدای قطره‌های حیات‌بخش خون، پیام‌آور صلح و سلامت برای بیماران باشید.

