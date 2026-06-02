مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از عموم مردم شریف، نیک‌اندیش و ایثارگر شهرستان کنگاور برای پیوستن به صف داوطلبان اهدای خون اظهار کرد: اهدای خون فرآیندی است که مستقیماً با پایداری ضربان حیات بیماران در مراکز درمانی گره خورده و هر قطره از این بخشندگی، معجزه‌ای است که امید به زندگی را در دل خانواده‌های نگران زنده نگه می‌دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به تدارک پایگاه پذیرش در شرق استان تصریح کرد: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و به منظور تسهیل در دسترسی داوطلبان عزیز، تیم خون‌گیری این اداره کل فردا چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد تا آماده دریافت این هدیه حیاتی از سوی شهروندان باشد.

وی درباره زمان و محل دقیق استقرار این پایگاه گفت: مراجعین و اهالی محترم شهرستان کنگاور می‌توانند فردا چهارشنبه با مراجعه به ساختمان انتقال خون واقع در مجاورت بیمارستان شهید چمران این شهرستان، در این پویش انسانی و معنوی مشارکت نمایند.

میرزاده با تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های پذیرش یادآور شد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای تمامی متقاضیان و داوطلبان گرامی جهت ثبت در سامانه‌های کشوری و فرآیند پایش اولیه پزشکی الزامی است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان اشاره به مستمر بودن نیاز به فرآورده‌های خونی خاطرنشان کرد: ذخایر خونی برای نجات جان بیماران خاص، مصدومان حوادث جاده‌ای و اعمال جراحی نیاز به شبکه پشتیبانی دائمی دارد و امیدواریم مردم بزرگوار کنگاور فردا نیز همانند گذشته با حضور گرم و بخشنده خود، ما را در تأمین این نیاز مبرم یاری رسانند.