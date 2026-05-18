حماس: حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود» دزدی دریایی تمام عیار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش حماس در بیانیه ای حمله دریایی ارتش صهیونیستی به ناوگان جهانی الصمود را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه جنبش حماس آمده است: ما تأکید می‌کنیم حمله تروریستی که توسط نیروی دریایی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه کشتی‌های «ناوگان الصمود» که از سواحل ترکیه برای شکستن محاصره نوار غزه حرکت کرده بود و همچنین یورش به فعالان صلح حامی فلسطین و بازداشت آنان یک جنایت دزدی دریایی تمام عیار است. این جنایتی است که رژیم اشغالگر فاشیستی اسرائیل در حق فعالان و حامیان فلسطینی که وظیفه انسانی و اخلاقی خود را در حمایت از غزه و مردم محاصره‌شده آن انجام می‌دهند مرتکب شده است، فلسطینیان مظلومی که در مقابل چشم جهانیان با جنگ ، نسل‌کشی، گرسنگی و محاصره مداوم دست به گریبان هستند.

جنبش حماس افزود: ما از همه کشورهای جهان، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوقی و بشری می خواهیم که این جنایت را محکوم و سران رژیم اشغالگر را به خاطر ادامه نقض قانون بین‌المللی محاکمه و مجازات و برای آزادسازی فعالان دستگیرشده فورا اقدام کنند و به جنایت محاصره ظالمانه و غیرقانونی تحمیل‌شده بر بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه پایان دهند.

در این بیانیه تأکید شده است: ما به فعالان آزاده ای که حامل پیام بشردوستانه غزه برای جهانیان هستند و برای به چالش کشیدن تروریسم رژیم اشغالگر ، سلطه گری و اقدامات فاشیستی آن اصرار دارند درود می فرستیم و خواستار ادامع فعالیت ها و برنامه های ناوگان آزادی و الصمود برای حمایت از ملت فلسطین و در راستای حمایت از ارزش ها و اصول عدالت طلبی و کرامت انسانی تا لغو محاصره غزه و پایان اشغالگری صهیونیست ها هستیم.