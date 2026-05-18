تاکید سرایا القدس بر ادامه مسیر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب ، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، روز یکشنبه شهادت عزالدین الحداد، فرمانده گردان های عز الدین قسام شاخه نظامی حماس را تسلیت گفت.

به گفته این گروه، الحداد در جریان یک عملیات ترور اسرائیلی به همراه همسر، دختر و شماری از شهروندان در شهر غزه به شهادت رسید.

این گروه در بیانیه‌ای نظامی اعلام کرد: این حمله «نقضی تازه و آشکار» از توافق آتش‌بس در غزه به شمار می‌رود.

سرایا القدس همچنین عزالدین الحداد را از برجسته‌ترین فرماندهان مقاومت دانست و تأکید کرد: او از چهره‌هایی بود که دفاع از فلسطین و کرامت امت را برعهده داشت.

در این بیانیه آمده است: «فرمانده ابوصهیب با عزم و یقین جنگید تا به شرف شهادتی برسد که هر مجاهد امینی در پی آن است.»

سرایا القدس همچنین تصریح کرد: شهادت الحداد نشان می‌دهد فرماندهان مقاومت در صف مقدم نبرد حضور دارند و خون آنان الهام‌بخش ادامه راه مقاومت خواهد بود.

این گروه در پایان بر ادامه این مسیر تا تحقق آزادی کامل فلسطین تأکید کرد.



