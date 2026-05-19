به گزارش خبرگزاری مهر، در فضایی صمیمی و راهبردی، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ایران و زونگ‌پی‌وو سفیر جمهوری خلق چین در تهران، آخرین تحولات منطقه‌ای، مقاومت ایران در برابر تهاجم اخیر، افق‌های همکاری در دوره پساجنگ و تسهیل رفت‌وآمد تجار و گردشگران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



امانی در این دیدار با تشریح نامه‌ی خود به دبیرکل حزب کمونیست چین، تأکید کرد: دونالد ترامپ در نظر ملت ایران یک جنایتکار جنگی است که دستش به خون رهبر شهید ما، سردار سلیمانی، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای آلوده است. ایران بر حق قصاص، دریافت غرامت جنگ اقتصادی و تأمین امنیت تنگه هرمز پافشاری می‌کند.

وی افزود: دوران تکیه بر وعده‌های غرب به سر آمده و ما از چین به عنوان شریک راهبردی انتظار داریم در برابر یکجانبه‌گراییِ آمریکا بایستد.



دبیرکل حزب موتلفه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت دوره، پساجنگ گفت: بزرگترین پل دوستی میان دو ملت، تسهیل رفت‌وآمد تجار، بازرگانان و گردشگران است. ما لغو روادید گروهی، ایجاد کریدور سبز گمرکی و توسعه گردشگری را پیشنهاد می‌دهیم. مردم ایران آماده میزبانی گرم از هر گردشگر چینی می‌باشند.



در ادامه، زونگ‌پی‌وو سفیر چین در تهران، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، تصریح کرد: حمایت چین از ایران آشکار و بی‌چون و چرا است.

وی با اشاره به چهار پیشنهاد رئیس‌جمهور چین برای صلح و ثبات جهانی، بر پایبندی به صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و مقابله با هژمونی تأکید کرد.



سفیر چین افزود: در این شرایط سخت است که دوستان واقعی خود را می‌شناسیم. ما آماده‌ایم برای بازسازی طرف ایران نقش خود را ایفا کنیم - نه تنها در ارتباطات دوجانبه، بلکه در صحنه بین‌المللی و دفاع از عدالت.



زونگ‌پی‌وو با اشاره به توجه ویژه مردم چین به ایران گفت: ما تاکنون ۵۸ تن دارو به طرف ایرانی تحویل داده‌ایم. امسال اولین سال پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین است و با رشد اقتصادی ۵ درصدی، بالاترین شاخص در جهان را داریم.

وی در پاسخ به خواست تسهیل رفت‌وآمد اظهار داشت: در خصوص روادید پیگیری می‌کنیم تا ساده‌تر شود.

سفیر چین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تا پایان این جنگ فاصله وجود دارد، اما همین چالش‌ها فرصتِ افزایش اعتماد متقابل سیاسی دو کشور را فراهم کرده‌است. ما تقویت این اعتماد را در اولویت می‌دانیم.