۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

تبعات جنگ علیه ایران؛ شکاف در اردوگاه حامیان سیاسی ترامپ

جنگ علیه ایران، اردوگاه حامیان سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز دچار دودستگی کرده و نسل جوانتر جریان‌های راست‌گرا سیاست های جنگ طلبانه وی را رد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به شکاف روبه‌گسترش میان جوانان حامی جنبش «ماگا» و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر جنگ ایران می‌پردازد.

این رسانه آمریکایی بر اساس گفت‌وگو با رهبران دانشجویی وابسته به گروه محافظه‌کار دانشجویی «نقطه عطف آمریکا» نوشت: در ایالت‌های کلیدی، بسیاری از جوانان راست‌گرا احساس می‌کنند ترامپ به وعده اصلی خود مبنی بر «پرهیز از جنگ‌های جدید» پایبند نمانده است.

پولیتیکو نوشت: برخی از این فعالان دانشجویی می‌گویند افزایش قیمت بنزین، نگرانی از درگیری طولانی‌مدت در خاورمیانه و فشار اقتصادی باعث نارضایتی نسل جوان شده است. آنها معتقدند جنگ با ایران دیگر با شعار «اول آمریکا» سازگار نیست و هزینه‌های داخلی آن بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است.

این گزارش همچنین به شکاف نسلی در میان جمهوری‌خواهان اشاره کرد و نوشت: طبق نظرسنجی‌ها، رأی‌دهندگان مسن‌تر جمهوری‌خواه بیشتر از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند، در حالی که جوان‌ترها نسبت به آن تردید دارند و خواهان جلوگیری از تلفات و جنگی فرسایشی هستند.

پولیتیکو نوشت: چهره‌هایی مانند تاکر کارلسون که مواضع ضدجنگ دارند، میان جوانان محافظه‌کار محبوب‌تر شده‌اند. برخی دانشجویان حتی او را گزینه‌ای بالقوه برای انتخابات ۲۰۲۸ می‌دانند.

این رسانه آمریکایی همچنین از کاهش تمایل جوانان راست‌گرای آمریکا برای حمایت از جی‌دی ونس و مارکو روبیو خبر داد.

    IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خوک زرد ته مانده مشاعر خودش را هم از دست داده فقط حرفهای بی سر و ته ضد و نقیض یاوه چرت پرت دروغ الکی بی پایه بچگانه میزند امریکائیها چطور این دیوانه محجور بیشعور بیعقل بیشرف را تحمل میکنند و سرنوشتشان را دست این داده اند !؟

