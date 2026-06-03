به گزارش خبرگزاری مهر، جِیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مصاحبه ای با «ان پی آر» در سخنانی اعلام کرد: از دیدگاه کنترل بالفعل، ایران نشان داده است که می‌تواند تنگه را در معرض خطر نگه دارد. بنابراین تقریباً طبق تعریف، این (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) یک ضرر خالص است.

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا ادامه داد: ما در نهایت می‌توانیم به یک توافق هسته‌ای برسیم. آن توافق هسته‌ای بسیار شبیه توافقی خواهد بود که رئیس جمهور اوباما، جان کری، وندی شرمن و افرادی مثل من سال‌ها پیش مذاکره کردند و دونالد ترامپ (در سال ۲۰۱۸) از آن خارج شد. ما به چیزی شبیه به آن باز خواهیم گشت، در حالی که همه این هزینه‌ها را پرداخت کرده‌ایم، در حالی که اصلاً مجبور به خروج نبودیم.

جیک سالیوان سپس اضافه کرد: بنابراین، خیلی سخت است که شما ببینید چگونه می‌توانید یک ارزیابی دقیق، عینی و معتبر از این شرایط داشته باشید و متوجه شوید که چگونه ایالات متحده در موقعیت بهتری نسبت به آنچه که وارد این ماجرا شد، قرار می‌گیرد.