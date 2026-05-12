به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.

پایش بازار نشان می‌دهد اگرچه قیمت‌ اقلام بالا است اما کمبودی در بازار کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود. در این راستا غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند منظم و منسجم تولید و توزیع کالا در کشور، اظهار کرد، موجودی و قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار به‌صورت دقیق و مستمر در حال رصد و پایش است.

همچنین وی درباره افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، عنوان کرد، به معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارتخانه دستور بررسی قیمت ١٠ قلم کالای اساسی را صادر کرده‌ام.

بازار تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ در هفته سوم اردیبهشت ماه بین ۵۴۰ تا ۵۸۰ هزار تومان در هر شانه دو کیلوگرمی متغیر است.

بیش از ۴ سال است که ایران در تولید تخم‌مرغ خودکفا شده و ضمن تامین بازار داخل صادرات نیز دارد.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ بدون بسته‌بندی در این هفته روند افزایشی داشته و هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بسته به کیفیت گوشت تولیدی به فروش می‌رسد.

در بازار گوشت ماکیان قیمت گوشت مرغ به نرخ گوشت بوقلمون رسیده و هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز در این بازار بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در این هفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت، سقف توزیع مرغ برای مراکز باز شده و هیچ محدودیتی در عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد. پرویز جعفری اظهار کرد، توزیع مرغ منجمد توسط ماشین‌های یخچال‌دار در استان تهران به صورت مستقل آغاز شده و این روند در کل استان‌ها در حال اجرا است.

به گفته این مسئول دولتی ذخایر به میزان کافی بوده و در صورت نیاز، هر میزان که لازم باشد گوشت مرغ منجمد در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

بازار گوشت قرمز

قیمت این محصول پروتئینی بستگی به نو و کهنگی گوشت نوسان دارد. معمولا هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از شقه تا ران بین ۱.۶ تا ۲.۵ میلیون تومان متغیر است.

در این بازار هر کیلوگرم گوشت گوساله بدون تغییر بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان در حال معامله است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در خصوص قیمت محصولات کشاورزی در بازار عنوان کرد، جهت‌گیری اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی کاهش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

برابری، همچنین اعلام کرد، توسعه شیوه تولید قراردادی با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی از جمله شرکت‌های تعاونی تولید، باغداران و دامداران در اولویت فعالیت‌های سال جاری این مرکز است.

بازار قند و شکر

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، هشتم اردیبهشت ماه از قیمت جدید شکر خبر داد و طی نامه‌ای اعلام کرد، قیمت شکر سفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، قیمت فله‌ای برای مصرف‌کننده با احتساب مالیات ارزش افزوده ۱۰۸.۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم بسته‌بندی برای مصرف‌کننده به اضافه مالیات ارزش افزوده ۱۲۵ هزار تومان است؛ اما در بازار این کالا در بسته‌بندی فروشگاهی که عموما ۹۰۰ گرم است و نیز فله‌ای هر کیلوگرم ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار ماکارونی

ماکارونی نیز از دیگر اقلامی بود که در اردیبهشت ماه تغییر قیمت داشت و در این خصوص رسول مژده شفق، سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی از افزایش ۳۱ درصدی انواع ماکارونی خبر داد. وی به خبرنگار مهر گفته بود، این افزایش قیمت به مولفه‌هایی چون افزایش هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل، دستمزد و هزینه‌های سربار برمی‌گردد و منهای نرخ گندم است.

در این هفته، محصولات با قیمت جدید وارد بازار شد.

بازار روغن

روغن خوراکی با حذف ارز ترجیحی از دی ۱۴۰۴ تا امروز ۳ بار (دی، بهمن و فروردین) تغییر قیمت داشته است. در این ماه نیز پیشنهاد افزایش نرخ داده شد که با مخالفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.

گفتنی است، در این بازار هر حلب ۵ کیلوگرمی روغن نیمه‌جامد ۲.۳ تا ۲.۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

روغن یکی از اقلام خوراکی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آن در فروردین ماه حدود ۲۳۴ درصد اعلام شد.

کالابرگ الکترونیک

در این هفته، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد. پیش‌تر ۱۵ اردیبهشت ماه کالابرگ خانوارهای حمایتی (تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)، نیروهای مسلح و خانوارها با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شده بود.

در ادامه شارژ کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور جمعه ۲۵ اردیبهشت برای سایر شهروندان یعنی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ خواهد شد.

اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ماه و اعتبار اردیبهشت ماه تا پایان خرداد اعلام شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌آید. قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۷۹۰.۰۰۰ ۱.۴۹۰.۰۰۰-۱.۶۴۰.۰۰۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۲.۲۰۰.۰۰۰-۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ کله و پاچه ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۳۷۹-۴۰۰ ۳۴۵-۳۶۵ ران مرغ بدون کمر ۳۴۹ ۳۱۵ ران مرغ با کمر ۲۸۵ - گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰-۳۵۰ ۲۵۰-۳۵۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۵۴۰-۵۸۰ ۳۹۰-۵۸۰ تخم‌مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۴۹۸-۵۵۰ ۴۹۸-۵۵۰ قزل‌آلا ۴۳۰ ۴۳۰ میگو ۹۵۰ ۹۵۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۴۵ - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۲۳۵ ۲۲۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۴۵-۵۳.۵۰۰ ۴۵-۵۳.۵۰۰ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۸۹-۱۰۰ ۸۹-۱۰۰ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۸۶-۹۹.۷۰۰ ۸۶-۹۹.۷۰۰ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۸۰ ۸۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۸۵ ۸۵ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) ۵۷ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) ۷۵ ۵۷ قند ۱۸۰ ۱۱۰-۱۳۰ شکر ۱۴۵ ۱۱۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰ ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۶۶۳ ۶۶۳ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۲۰۰-۲۳۰ ۲۳۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ برنج طارم هاشمی ۵۰۰-۶۶۲ ۵۰۰-۶۶۲ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۵۵۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۳۸۰ ۳۸۰ برنج خارجی ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۵۰-۷۹۸.۵۰۰ ۶۵۰-۶۷۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۶۹-۶۵۰ ۴۶۹-۶۵۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۴-۶۵۹.۷۰۰ ۴۴۴ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۵۹ ۳۵۹ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۰۰-۴۷۹ ۴۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۹۰-۳۹۹.۹۰۰ ۲۹۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۸۰ ۴۸۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۴۰۰ ۴۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰

