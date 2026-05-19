حمایت از توسعه محصول جدید با تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این پویش به منظور حمایت هدفمند از توسعه محصولات جدید و ارتقای توان فناورانه شرکتهای مستقر طراحی شده است. این منطقه تلاش دارد با تأمین مالی، تسهیل جذب سرمایه و توسعه بازار، مسیر تجاریسازی نوآوریها را هموار سازد.
جزئیات حمایتها و معیارهای ارزیابی
مهمترین حمایتهای در نظر گرفته شده در این پویش شامل پرداخت تسهیلات R&D و نمونهسازی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با کارمزد ۸ تا ۱۴ درصد، دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه و بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه است. همچنین، همراهی در جذب سرمایه و همکاری در توسعه بازار از دیگر مزایای این طرح برای شرکتها خواهد بود.
طرحهای متقاضی برای بهرهمندی از این حمایتها باید دارای شاخصهایی از جمله منحصربهفرد بودن محصول یا خدمت در کشور، سرمایهگذاری حداقل ۵۰ درصدی از هزینه نمونهسازی توسط متقاضی، وجود دانش فنی لازم در شرکت و همچنین حجم بازار قابلقبول و سطح تکنولوژی TRL ۴ و ۵ باشند.
مهلت ثبتنام و اطلاعات تماس
علاقهمندان به شرکت در این پویش میتوانند تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبتنام، میتوان با شمارههای ۰۲۱۷۶۲۵۰۰۳۰ (داخلی ۱۰۸)، ۰۹۰۵۰۹۴۸۳۱۹ و یا شمارههای ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۵۰ (داخلیهای ۲۳۰۸ و ۲۳۲۴) تماس بگیرند.
متقاضیان همچنین میتوانند برای دریافت فرم ثبتنام از طریق لینک موجود در گزارش اقدام کنند.
نظر شما