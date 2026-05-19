مثبت‌ دور از انتظار شاخص کل بورس تهران؛ بازار سهام متعادل معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز سهام در بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که بازار مثبت‌تر از انتظار ظاهر شد و پس از یک وقفه طولانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم، نشانه‌هایی از بازگشت تعادل را بروز داد. کاهش محسوس ارزش صفوف فروش و هم‌زمان افزایش ارزش صفوف خرید، تصویر متفاوتی نسبت به روزهای پرتنش گذشته ترسیم کرد.

بر اساس آمارها، ارزش کل معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) امروز ۱۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، ۸ درصد از کل ارزش معاملات به معاملات خرد اختصاص داشت که با ۲.۷ همت ورود پول حقیقی همراه بود؛ نشانه‌ای مهم از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار.

شاخص‌ها در مدار سبز

در پایان معاملات، شاخص کل بورس تهران با رشد ۲۵۰۳ واحدی (۰.۰۷ درصد) در سطح ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۴۵۸ واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۶۶۱ واحدی (۰.۲۸ درصد) به ۹۵۵ هزار و ۳۴۲ واحد رسید که نشان می‌دهد تحرکات مثبت تنها محدود به نمادهای بزرگ نبوده است.

در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۴.۹۱ واحدی (۰.۰۲ درصد) در سطح ۲۸ هزار و ۳۹۷ واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن فرابورس افزایش ۰.۳۹ درصدی را ثبت کرد.

نقش نمادهای شاخص‌ساز

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، وبملت و فملی بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، در حالی که نمادهایی مانند شستا، شبندر و شپنا بخشی از رشد شاخص را خنثی کردند. در گروه نمادهای پرتراکنش نیز بانک‌ها، پالایشی‌ها و خودرویی‌ها بیشترین حجم دادوستد را به خود اختصاص دادند.

توقف ۴۲ نماد برای صیانت از سهامداران

در همین حال، رویکرد سازمان بورس برای صیانت از حقوق سهامداران، توقف موقت ۴۲ نماد اصلی (حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ارزش بازار) است؛ نمادهایی که یا مستقیماً از آسیب‌های جنگ متأثر شده‌اند یا به‌دلیل وابستگی ساختاری نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی انجام شده و از منظر کارشناسان، نشانه‌ای از بلوغ نظارتی بازار سرمایه در شرایط پیچیده فعلی است.

بسته‌های حمایتی؛ امنیت در کنار سودآوری

سازمان بورس هم‌زمان با بازگشایی تدریجی نمادها، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را نیز اجرایی کرده است:

طرح نقدینه: اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت دو ساله، بدون نیاز به وثایق پیچیده بانکی و بر پایه دارایی سهامداری.

اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت دو ساله، بدون نیاز به وثایق پیچیده بانکی و بر پایه دارایی سهامداری. افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها: افزایش از ۷۵ به ۸۰ درصد برای تقویت قدرت خرید معامله‌گران.

افزایش از ۷۵ به ۸۰ درصد برای تقویت قدرت خرید معامله‌گران. طرح «هم‌وطن» (بیمه سبد سهام): بیمه تمامی پرتفوی‌های زیر یک میلیارد تومان به مدت ۱۸ ماه با تضمین حداقل ۳۰ درصد سود نسبت به قیمت‌های ۶ اسفند ۱۴۰۴؛ طرحی که بیش از ۹۸ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند بازگشایی نیمی از نمادها و استقبال نسبی بازار، بیانگر اراده جمعی برای عبور از شرایط بحرانی است و ورود نقدینگی تازه می‌تواند مقدمه‌ای برای رونق تدریجی بازار در روزهای آینده باشد.

توصیه به سهامداران

با وجود فضای مثبت شکل‌گرفته، تأکید می‌شود بازارهای مالی در دوره‌های گذار مستعد رفتارهای هیجانی هستند. از این‌رو، سهامداران باید از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده بر مبنای صف‌های خرید و فروش پرهیز کرده و تحلیل بنیادی، بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های شفاف‌سازی را مبنای تصمیم خود قرار دهند.

در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی و بازگشت تدریجی نمادهای متوقف‌شده، می‌توان به شکل‌گیری روندی متعادل و پایدار در بازار سهام امیدوار بود؛ روندی که این‌بار بر پایه اعتماد، شفافیت و مدیریت ریسک بنا شده است.