به گزارش خبرنگار مهر، جلیل فرهادی ظهر سه شنبه در نشست با مراتعداران شهرستان، ضمن تبریک روز مرتع، نقش مؤثر بهرهبرداران را در حفاظت و حراست از عرصههای طبیعی و تأمین نیازهای دامی و معیشتی جامعه بسیار مهم دانست.
وی گفت: با توجه به آغاز فصل گرم سال و افزایش احتمال آتشسوزی در مراتع، لازم است بهرهبرداران نسبت به ایجاد آتشبُر در محدوده مراتع تحت اختیار خود اقدام کنند.
فرهادی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در مسیر بهرهبرداری اصولی و پایدار از مراتع در کنار مراتعداران قرار دارد، افزود: کارشناسان این اداره آماده ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی در زمینه حفاظت و مدیریت صحیح مراتع هستند.
وی تأکید کرد: حفاظت از مراتع بدون مشارکت مردم محلی و بهرهبرداران ممکن نیست و رعایت نکات ایمنی میتواند نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از بروز حریق در عرصههای طبیعی داشته باشد.
در ادامه این نشست، فرمانده یگان حفاظت و مسئول واحد مرتع نیز توصیههای فنی و آموزشی خود را درباره راههای پیشگیری از آتشسوزی و نحوه مراقبت از مراتع در فصل تابستان ارائه کردند.
