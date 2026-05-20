توصیه به کشاورزان با توجه به وضعیت وزش باد در کشور

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور نشان می‌دهد، میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری ۲۲۲.۴ میلیمتر است.

وی افزود: میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۶.۳ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۷۶ درصد بیشتر از سال گذشته گزارش می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۱۵.۶ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۳.۱ درصد بیشتر از بلندمدت است. بیشترین میزان بارش در هفته سی و چهارم متعلق به منطقه انگوت استان اردبیل به میزان ۵۰.۸ میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به گرم‌ترین و سردترین نقاط ثبت شده کشور در چند روز اخیر اعلام کرد: گرم‌ترین منطقه قصرقند استان سیستان و بلوچستان به میزان ۴۴ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان منفی ۲.۲ درجه سلسیوس بوده است.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی یادآور شد: بر همین اساس، ما با توجه به تحلیل و پیش‌بینی فوق به کشاورزان توصیه می‌کنیم، احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد، استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان، کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد، تدابیر لازم ایمنی هوادهی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت را مورد توجه داشته باشند.

غلامی افزود: همچنین پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به مکان‌های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رخداد صاعقه، خودداری استفاده از محلول سمپاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک، خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک، افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی و بستن دریچه‌ها و انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها از جمله توصیه‌های دیگری است که به فعالان این بخش می‌شود.