دستورالعمل اجرایی تسهیلات مسکن روستایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بخشنامه درخصوص ابلاغ سهمیه بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی (در قالب بخشی از سهمیه آن بانک از محل منابع ماده «۴» قانون جهش تولید مسکن)، با موضوع دستورالعمل اجرایی این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

گفتنی است سقف فردی این تسهیلات، مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال (۵۰۰ میلیون تومان) با تضمین سفته زنجیره ای و تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد ابلاغی بانک مرکزی به منظور احداث واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در مناطق تحت پوشش، قابل پرداخت می باشد.

همچنین نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، ۵ درصد بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه کرده و سپس تقسیط کند. (همواره سهم سود متقاضی ۵ درصد خواهد بود و مابه التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن تعهد و تضمین شده است).

لازم به ذکر است اعطای این تسهیلات پس از دریافت تضمین نامه مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه توسط شبکه بانکی انجام خواهد شد.

برای دریافت دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی کلیک کنید.