محمدحسین ابراهیمی، مشاور عمرانی معاونت اقتصادی رییس جمهور در دولت شهید رئیسی،دبیر کمیته عمران مجمع مشورتی نظام مسائل تهران و عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رفتار بازار مسکن تهران به‌عنوان الگوی پیشران به سایر نقاط کشور نیز تسری می‌یابد، تأکید کرد که بازار املاک پایتخت در دهه‌های اخیر رفتاری «ضد چرخه‌ای» داشته است؛ به‌طوری‌که مسکن برای خانوارهای ایرانی نه یک کالای مصرفی صرف، بلکه اصلی‌ترین پناهگاه برای حفظ ارزش دارایی محسوب می‌شود. به گفته این کارشناس، در مواجهه با بحران‌ها، به‌واسطه تجربه‌های تورمیِ انباشته، نقدینگی به‌سرعت به سمت بازار ملک هدایت می‌شود و به دلیل فاصله زیاد عرضه واقعی از تقاضای انباشته، قیمت‌ها در برابر شوک‌های منفی به‌سختی کوتاه می‌آیند؛ بنابراین هر شوک انتظاری، به‌جای کاهش، منجر به جهش قیمت می‌شود.

این کارشناس ارشد مسکن با اشاره به «اثر فرار از پول»، توضیح داد: در شرایط نااطمینانی شدید اقتصادی که ارزش پول ملی با ریسک کاهش مواجه است، سرمایه‌گذاران برای حفاظت از دارایی‌های خود به بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن پناه می‌برند؛ در این میان، ملک به دلیل مخاطرات و محدودیت‌های کمتر نسبت به سایر بازارها، مقصد اصلی هجوم نقدینگی در زمان بحران قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، عامل «انتظارات تورمی» نقش کلیدی در پیش‌خوری قیمت‌ها ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که پیش از وقوع هرگونه تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی، پیش‌بینی افزایش تورم و جهش هزینه‌های ساخت‌وساز و مصالح، موجب صعود زودهنگام قیمت‌ها می‌شود. در کنار این موارد، تمرکز جمعیت و میل به جابه‌جایی سرمایه به مناطق امن‌تر و برخوردارتر در زمان بحران، در کنار کاهش تولید و عرضه جدید مسکن به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ، فشارهای تقاضا را مضاعف کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

ابراهیمی در جمع‌بندی تحلیل خود خاطرنشان کرد: در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان بازار مسکن در دوران جنگ یا بحران دچار سقوط می‌شود، در تهران ترکیبی از تورم ساختاری، کمبود عرضه، نقش ملک به‌عنوان پناهگاه ایمن سرمایه، انتظارات تورمی و ضعف تعادل عرضه و تقاضا باعث می‌شود که حتی در کوتاه‌مدت، قیمت املاک جهشی ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کند؛ رفتاری که کاملاً با ساختار اقتصادی ایران سازگار است.