وزارت بهداشت: ۱۲ هزار زوج از سقط جنین منصرف شدند

رضا سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت طرحهای حمایتی وزارت بهداشت از خانوادههای دارای نوزاد گفت: طبق مصوبه کارت امید مادران، مقرر شده است برای تمام مادرانی که نوزادشان از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۵ به دنیا میآید، مبلغ ۲ میلیون تومان جهت خرید اقلام ضروری مادر و نوزاد در کارت اعتباریشان شارژ شود.
بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای کارت امید
سعیدی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش این مبلغ با توجه به تورم گفت: تخمین بودجهای ما برای اجرای این طرح در شرایط فعلی، رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) است. با توجه به سنگینی این بار مالی، هرگونه افزایش در مبلغ تسهیلات کارت امید مستلزم دریافت مصوبات جدید و طی شدن فرآیندهای قانونی است.
نجات ۱۲ هزار نوزاد در مراکز «نفس» و «حسنا»
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از گفتگوی خود به اقدامات گسترده برای کاهش آمار سقط جنین در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ مرکز مشاوره از جمله مراکز "نفس" و "حسنا" با همکاری بسیج جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و مراقبین سلامت در سراسر کشور فعال هستند تا در کنار آموزشهای پیشگیرانه، مشاورههای تخصصی به خانوادهها ارائه دهند.
وی تصریح کرد: ثمره فعالیت این مراکز و سامانههای مشاوره تلفنی مانند "سامانه ۴۰سی"، انصراف قطعی ۱۲ هزار مادر از سقط جنین بوده که منجر به تولد نوزاد شده است. در این مسیر، حمایتهای مالی و بستههای معیشتی نیز به خانوادههای واجد شرایط تعلق میگیرد.
برخورد با مروجین سقط جنین و حمایت از پویشهای جدید
رئیس حوزه جمعیت وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر این حوزه خاطر نشان کرد: بخش نظارتی ما با همکاری مراجع ذیصلاح، برخورد قانونی قاطعی با افراد یا مراکزی که به ترویج غیرقانونی سقط جنین میپردازند، در دستور کار دارد.
