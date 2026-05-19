دستگیری باند سارقین اماکن و منازل ویلایی در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت: در راستای مقابله با جرائم مرتبط با سرقت و خریداران اموال مسروقه، طرح مقابله با سارقین اماکن ومنازل ویلایی اموال مسروقه با محوریت شناسایی و دستگیری سارقین به مدت ۴۸ ساعت در آبیک و حومه آن به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده در این راستا ۴ نفر سارق حرفه ای دستگیر و به تعداد زیادی اموال سرقتی اعتراف کردند.

ایدون همچنین کشف اموال و رضایت مردم را از جمله اولویت‌های مهم در این خصوص عنوان کرد و گفت: یکی از جرایمی که امروزه به دغدغه‌ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده جرم سرقت است که به این منظور مقابله با سارقان و مالخران به صورت هدفمند در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی آبیک خاطرنشان کرد: هدف پلیس آگاهی این شهرستان از اجرای این طرح کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه و همچنین کنترل و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: به واحدهای صنفی توصیه می‌شود از خرید اموالی که احتمال سرقتی بودن آن را می‌دهند خودداری کرده و در صورت مواجه با کسانی که قصد فروش اموال مشکوک به سرقتی را دارند موضوع را جهت بررسی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.