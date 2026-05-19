  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

دستگیری باند سارقین اماکن و منازل ویلایی در آبیک

دستگیری باند سارقین اماکن و منازل ویلایی در آبیک

آبیک- فرمانده انتظامی آبیک با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با سارقان اماکن ومنازل ویلایی در این شهرستان گفت: در این راستا ۴ نفر سارق حرفه ای دستگیر و تعداد زیادی اموال سرقتی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت: در راستای مقابله با جرائم مرتبط با سرقت و خریداران اموال مسروقه، طرح مقابله با سارقین اماکن ومنازل ویلایی اموال مسروقه با محوریت شناسایی و دستگیری سارقین به مدت ۴۸ ساعت در آبیک و حومه آن به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده در این راستا ۴ نفر سارق حرفه ای دستگیر و به تعداد زیادی اموال سرقتی اعتراف کردند.

ایدون همچنین کشف اموال و رضایت مردم را از جمله اولویت‌های مهم در این خصوص عنوان کرد و گفت: یکی از جرایمی که امروزه به دغدغه‌ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده جرم سرقت است که به این منظور مقابله با سارقان و مالخران به صورت هدفمند در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی آبیک خاطرنشان کرد: هدف پلیس آگاهی این شهرستان از اجرای این طرح کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه و همچنین کنترل و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: به واحدهای صنفی توصیه می‌شود از خرید اموالی که احتمال سرقتی بودن آن را می‌دهند خودداری کرده و در صورت مواجه با کسانی که قصد فروش اموال مشکوک به سرقتی را دارند موضوع را جهت بررسی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6834913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باید قوه قضاییه اشد برخورد را با این مجرمین انجام دهد تا هم درس عبرت برای خودشان و دوستانشان شود. به نظرم باید همانند کشورهای عربی عمل شود که هیچ‌کس جرات تخطی از قوانین را نداشته باشد. هم در این مورد و همچنین در مورد محتکرین و مفسدین اقتصادی یا همان اختلاس گرها که در واقع در این شرایط (کلا همیشه) اختلالگر در نظام اقتصادی کشور می‌باشند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها