دستگیری سارقان سیم کابل مخابراتی در ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل ولیزاده روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم کابل مخابرات در شهرستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی سارقان را کا غیربومی بودند شناسایی و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ ولیزاده با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های فنی صورت گرفته، به ارتکاب ۷ فقره سرقت سیم کابل مخابراتی در مناطق مختلف شهرستان اعتراف کردند، گفت: متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی که با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

وی در پایان با بیان اینکه پلیس به صورت شبانه‌روزی برای ارتقاء امنیت و مبارزه با مجرمان و متخلفان در حال تلاش است، از مردم خواست ضمن هوشیاری، در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.