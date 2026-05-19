مانور تخصصی اطفای حریق در مراتع خوسف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی برنامه‌ای بعداز ظهر سه‌شنبه، به منظور ارتقای سطح آمادگی، افزایش هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و اجرایی و ارزیابی توان واکنش در شرایط اضطراری، مانور تخصصی پیشگیری و اطفای حریق با حضور یگان حفاظت ۶ شهرستان و با هدف سنجش میزان آمادگی در شرایط بحرانی و تقویت ظرفیت‌های مقابله با حوادث طبیعی طراحی و اجرا شد.

مسعود قلی‌زاده، فرماندار شهرستان خوسف، در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایه‌های ملی و متعلق به نسل‌های آینده هستند. در سال‌های اخیر زحمات زیادی در این حوزه انجام شده، نهال‌کاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته و خوشبختانه شاهد کاهش گرد و غبار ناشی از این اقدامات هستیم.

وی ادامه داد: اما آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، نگهداری و حفاظت از این منابع است و حفاظت از عرصه‌های طبیعی باید در اولویت همه امور قرار گیرد.

قلی‌زاده با بیان اینکه سال گذشته متأسفانه شاهد آتش‌سوزی در جنگل نخاب بودیم که خسارت‌هایی به همراه داشت، گفت: برگزاری مانورهایی از این دست، فرصت ارزشمندی برای سنجش توان واکنش در شرایط اضطرار و افزایش هماهنگی میان یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای امدادی و شهرداری است.

فرماندار خوسف اظهار داشت: هدف ما این است که آمادگی نیروهای عملیاتی و اجرایی به بالاترین سطح برسد تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، بتوانیم سریع‌ترین و مؤثرترین واکنش را داشته باشیم و اجازه ندهیم آسیبی جدی به عرصه‌های ارزشمند منابع طبیعی شهرستان وارد شود.