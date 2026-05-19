  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

۵ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

۵ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

بیرجند- مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: پنج نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان‌های استان با حمایت ستاد دیه و گذشت شکات، آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از پنج نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان‌های استان خبر داد و افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده با همکاری خیران، گذشت شکات و حمایت‌های ستاد دیه، زمینه آزادی این افراد فراهم شد، افزود: از مجموع این رقم، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از سوی شکات گذشت شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین چهار میلیارد ریال به صورت تسهیلات پرداخت شده و مبلغ ۹۳۰ میلیون ریال هم توسط مددجویان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه پنج میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال نیز از محل منابع استانی و ستاد دیه کشور تأمین این بدهی‌ها شده است، گفت: ابتدای سال جاری، ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی با حمایت ستاد دیه استان و کمک خیرین آزاد شده‌ و در حال حاضر ۲۰۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند.

کد مطلب 6834934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها