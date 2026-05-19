۵ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از پنج نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان‌های استان خبر داد و افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده با همکاری خیران، گذشت شکات و حمایت‌های ستاد دیه، زمینه آزادی این افراد فراهم شد، افزود: از مجموع این رقم، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از سوی شکات گذشت شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین چهار میلیارد ریال به صورت تسهیلات پرداخت شده و مبلغ ۹۳۰ میلیون ریال هم توسط مددجویان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه پنج میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال نیز از محل منابع استانی و ستاد دیه کشور تأمین این بدهی‌ها شده است، گفت: ابتدای سال جاری، ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی با حمایت ستاد دیه استان و کمک خیرین آزاد شده‌ و در حال حاضر ۲۰۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند.