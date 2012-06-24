54 زندانی غیر عمد خراسان شمالی با کمک ستاد دیه آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بلوکی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران عنوان کرد: در چند سال اخیر پیگیری و کمک‌های ستاد دیه در خراسان شمالی از طریق جمع آوری کمک‌های مردمی و یا اخذ رضایت از شکات پرونده‌ها سبب آزادی بسیاری از زندانیان استان شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته از طریق کمک‌های این نهاد در مجموع 205 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزادی خود را بدست آوردند.

بلوکی با بیان اینکه در حال حاضر میزان بدهی زندانیان دیه خراسان شمالی 47 میلیارد و 548 میلیون و 591 هزار و 148 ریال است اظهار داشت: ستاد دیه خراسان شمالی در سال گذشته 21 میلیارد و 189 میلیون و 838 هزار و 531 ریال از این بدهی را از شکات پرونده‌ها تخفیف و یا گذشت گرفته است.

وی اخذ رضایت از شکات پرونده در موارد تصادفات منجر به فوت و جرح را یکی از سخت‌ترین اقدامات این نهاد ذکر کرد و افزود: تلاش گران ستاد دیه خراسان شمالی از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای آزادی زندانیان غیرعمد استفاده می‌کنند.

این مسئول درمورد اقدامات انجام شده در سال 91 نیز عنوان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 54 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد زندان‌های خراسان شمالی با فعالیت ستاد دیه آزاد شده‌اند.

وی میزان کل بدهی زندانیان دیه استان را در سال جاری 8 میلیارد و 723 میلیون و 339 هزار و 161 ریال ذکر و تصریح کرد: ستاد دیه در این مدت یک میلیارد و 382 میلیون و 627 هزار و 851 ریال از این مبلغ را از طریق کسب رضایت و گذشت شکات کسر کرده و بدهکاران آن را نیز از زندان‌ها آزاد کرده است.

بلوکی همچنین از آزادی 27 زندانی خراسان شمالی به مناسبت یکصدمین سفر ریاست جمهوری خبر داد و افزود: مطابق تصمیم ابلاغی 27 نفر از زندانیان جرایم غیرعمدی که شرایط استفاده از کمک‌های دولت در این زمینه را داشتند، آزاد شدند.

وی با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سنین بین 14 تا 29 سال به مناسبت هفته جوان اظهار داشت: این زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان از طریق کمک‌های مردمی ستاد دیه آزاد می‌شوند.

بلوکی در ادامه در مورد وضعیت آماری زندان‌های خراسان شمالی گفت: به طور معمول در زندان‌های خراسان شمالی 2 هزار و 500 تا 3 هزار نفر زندانی وجود دارد.

وی 60 درصد این زندانیان را مجرمین مربوط به مواد مخدر ذکر کرد و افزود: جرایم سرقت و نزاع‌های دسته جمعی در رده‌های بعدی بیشترین جرم زندانیان خراسان شمالی هستند.

همچنین مدیر کل زندان‌های خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر 23 نوجوان در کانون اصلاح و تربیت خراسان شمالی نگهداری می‌شوند تصریح کرد: در این محل به منظور اصلاح و تربیت نوجوانی که شاید خود نیز مقصر اصلی وضعیت خود نباشند، کلاس‌های آموزشی، روانشناسی توحیدی و ... به صورت پیوسته و با جدیت برگزار می‌شود.