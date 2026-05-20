آزادی ۲۵ زندانی تحت نظارت الکترونیک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۲۵ نفر از زندانیان تحت نظارت الکترونیک همزمان با دومین سالگرد شهدای خدمت خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بنیان خانواده انجام شده است.
مدیرکل زندان های خراسان جنوبی تصریح کرد: آزادی ۲۵ نفر از زندانیان تحت نظارت الکترونیک با استفاده از مرخصی پایان حبس انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی و همکاری کارکنان اداره مراقبت الکترونیک، فرآیند اصلاح مبالغ جزای نقدی زندانیان مشمول، مطابق بخشنامه جدید، در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
عبدی افزود: با تعامل مؤثر مراجع قضایی و اخذ دستورات لازم، ۲۵ نفر از زندانیان تحت نظارت الکترونیک، بهطور همزمان و تنها در یک روز، با استفاده از مشوقات قانونی بهرهمند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند که این اقدام از جمله موارد کمسابقه در حوزه اجرای احکام و مراقبت الکترونیک به شمار میرود.
