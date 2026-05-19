امدادرسانی به ۴۶۰ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به ثبت ۲۹۲ مورد حادثه در سه روز گذشته اظهار داشت: تلاشگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع به ۴۶۰ نفر مصدوم و حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند که از این میان، ۱۴۷ نفر جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده و ۴۵ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی با تأکید بر سرعت عمل تیم‌های تخصصی در عملیات‌های نجات افزود:با همت امدادگران، ۳۱ نفر در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از شرایط بحرانی نجات یافته و در مجموع به ۸۷ نفر امدادرسانی مستقیم صورت گرفته است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود به مداخلات امدادی در حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت:در این مدت، عملیات رهاسازی برای ۲ دستگاه خودرو (شامل ۵ سرنشین) در حوادث طبیعی انجام شد. همچنین ۴۹ نفر به اماکن امن منتقل شده، ۸ نفر اقلام اضطراری دریافت کردند و عملیات تخلیه آب از ۸ باب منزل مسکونی که دچار آب‌گرفتگی شده بودند، به پایان رسید.

کبادی در پایان ضمن قدردانی از ایثار نجاتگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات در قالب ۳۹۳ تیم عملیاتی و با حضور مقتدرانه ۱۴۰۵ نیروی عملیاتی به صورت شبانه‌روزی در سراسر نقاط کشور محقق شده است.