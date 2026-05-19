۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

امدادرسانی به ۴۶۰ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با تشریح عملیات و خدمات انجام شده در بازه زمانی ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه، از امدادرسانی گسترده به آسیب‌دیدگان حوادث در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به ثبت ۲۹۲ مورد حادثه در سه روز گذشته اظهار داشت: تلاشگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع به ۴۶۰ نفر مصدوم و حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند که از این میان، ۱۴۷ نفر جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده و ۴۵ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی با تأکید بر سرعت عمل تیم‌های تخصصی در عملیات‌های نجات افزود:با همت امدادگران، ۳۱ نفر در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از شرایط بحرانی نجات یافته و در مجموع به ۸۷ نفر امدادرسانی مستقیم صورت گرفته است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود به مداخلات امدادی در حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت:در این مدت، عملیات رهاسازی برای ۲ دستگاه خودرو (شامل ۵ سرنشین) در حوادث طبیعی انجام شد. همچنین ۴۹ نفر به اماکن امن منتقل شده، ۸ نفر اقلام اضطراری دریافت کردند و عملیات تخلیه آب از ۸ باب منزل مسکونی که دچار آب‌گرفتگی شده بودند، به پایان رسید.

کبادی در پایان ضمن قدردانی از ایثار نجاتگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات در قالب ۳۹۳ تیم عملیاتی و با حضور مقتدرانه ۱۴۰۵ نیروی عملیاتی به صورت شبانه‌روزی در سراسر نقاط کشور محقق شده است.

محدثه رمضانعلی

