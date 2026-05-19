شعبانی بهار سرپرست فدراسیون تیروکمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع فوقالعاده فدراسیون تیراندازی با کمان امروز (سهشنبه ۲۹ اردیبهشت) در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مجمع سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها، دکتر شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و سایر اعضای مجمع تیراندازی با کمان حضور داشتند.
یکی از دستور جلسات این مجمع، رایگیری در مورد سرپرستی غلامرضا شعبانیبهار بود که اعضای مجمع به آن از ۳۶ رای ماخوذه با ۳۴ رای مثبت دادند و قرار شد شعبانی بهار تا پایان بازیهای آسیایی ناگویا سرپرست فدراسیون باشد.
اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: ۱۲۰ روز تا بازیهای آسیایی زمان باقی مانده است و تصمیمات وزارت ورزش طبق منطق و اصول است. با توجه به این که فدراسیون به سمت سرپرستی داشت میرفت و حداقل ۸۵ روز طول میکشید، معتقد هستیم که اگر به سمت سرپرستی جدید برویم، حتما آسیب میبینیم. برای همین تصمیم گرفتیم که برای جلوگیری از آسیب به این رشته این مجمع فوق العاده را برگزار کنیم.
وی تاکید کرد: وزیر ورزش هم دستور دادند که با دقت لازم موضوع بررسی شود و قرار شد این موضوع را به رای اعضای مجمع بگیریم. از اعضای مجمع به دلیل رایی که دادند، تشکر میکنم و امیدوارم که فدراسیون در مسابقات پیش رو موفق باشند.
با رای اعضای مجمع فوق العاده فدراسیون تیروکمان، غلامرضا شعبانی بهار تا بازی های آسیایی ناگویا به عنوان سرپرست متصدی این فدراسیون خواهد بود.
