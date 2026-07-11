اسبقیان: تعویق انتخابات تیراندازی برای حفظ آرامش تیم ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی با اشاره به اهمیت حفظ ثبات مدیریتی در فدراسیون‌های ورزشی در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: ما بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش رو داریم و تیم‌های ما در حال آماده‌سازی هستند. اردوهای تیم‌های ملی تشکیل شده و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با جدیت پیگیری‌های لازم را برای حضور موفقیت‌آمیز تیم‌های ورزشی و فدراسیون‌ها در این رویداد مهم انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همواره پاسخگوی نتایج به دست آمده در بازی‌ها هستند. بنابراین هر تصمیمی که گرفته می‌شود بر اساس اصول، اعتقادات و با هدف موفقیت ورزش کشور خواهد بود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش با اشاره به برنامه‌ریزی برای هماهنگی زمان انتخابات فدراسیون‌ها با رویدادهای مهم بین‌المللی عنوان کرد: ما در حال تصمیم‌گیری هستیم تا انتخابات رؤسای فدراسیون‌ها منطبق با بازی‌های آسیایی، کمیته ملی المپیک و المپیک باشد. یعنی فردی که امروز انتخاب می‌شود بتواند دوره چهار ساله خود را تا بازی‌های آسیایی بعدی طی کند و عملکرد و نتیجه‌گیری او مشخص باشد و در قبال آن پاسخگو باشد.

وی افزود: این کاری است که در حال انجام آن هستیم و تصمیمی کاملاً عقلایی و منطبق با منطق و حساب و کتاب است. اینکه ما در نزدیکی بازی‌های آسیایی یا المپیک انتخابات برگزار کنیم ممکن است آرامش یک فدراسیون را بر هم بزند، تغییراتی ایجاد شود و این موضوع با اصول صحیح مدیریت همخوانی ندارد.

اسبقیان با اشاره به تجربه مشابه در فدراسیون تیراندازی با کمان هم گفت: این موضوع را در فدراسیون تیر و کمان هم انجام دادیم. دوستان صاحب‌نظر، افراد باتجربه و هماهنگی با کمیته ملی المپیک به این نتیجه رسیدیم که برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به هیچ عنوان به مصلحت فدراسیون تیراندازی با کمان نیست. به همین دلیل سرپرستی آن فدراسیون را تمدید کردیم تا ان‌شاءالله بعد از بازی‌های آسیایی بلافاصله فرآیند ثبت‌نام و انتخابات آغاز شود.

معاون وزیر ورزش درباره شرایط فدراسیون تیراندازی نیز عنوان کرد: در فدراسیون تیراندازی وزیر ورز همواره به نقطه نظرات کارشناسان و اعضای محترم مجمع توجه دارد. جمعی از بچه‌های تیم ملی که در حال تلاش و تمرین هستند مکاتبه‌ای با وزارت ورزش داشتند و درخواست آنها این بود که برای جلوگیری از ایجاد خلل در تمرینات و اردوها و آسیب ندیدن فرآیند آماده‌سازی تیم ملی انتخابات به بعد از بازی‌های آسیایی منتقل شود.

اسبقیان افزود: به نظر من هم این بهترین تصمیم است. امروز از دوستان دعوت کردیم تا در این مجمع حضور پیدا کنند و رأی‌گیری انجام شود. اقدامی که منطبق با اصول و احترام به اعضای مجمع است.

وی درباره اختیارات وزارت ورزش برای تغییر زمان انتخابات گفت: بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش این وزارتخانه می‌تواند تاریخ انتخابات را تغییر دهد و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. اما آقای دنیامالی همواره به اعضای محترم مجمع احترام می‌گذارد و تأکید دارد که تصمیم‌ها باید منطبق با اصول باشد و اعضای مجمع نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند.



اسبقیان ادامه داد: به همین دلیل با توجه به اینکه این مکاتبه از سوی قهرمانان تیم ملی انجام شده بود تصمیم گرفتیم موضوع را در مجمع مطرح کنیم تا دوستان مجموعه نیز در جریان علت این تصمیم قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: ما حدود ۷۰ روز تا بازی‌های آسیایی فرصت داریم و این زمان دیگر اجازه نمی‌دهد وارد فرآیند انتخابات شویم. احتمال تغییرات وجود دارد، اختلاف سلیقه‌ها ممکن است ایجاد شود و خدای ناکرده این مسائل می‌تواند به روند فعالیت تیم‌های ملی آسیب بزند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش تأکید کرد: از سهیل برخورداری نیز تشکر می‌کنم که در تمام این مدت مسئولیت، همراهی خوبی داشتند و تصمیمات وزارت ورزش را کاملاً منطبق با اصول و موازین قانونی در فدراسیون اجرا کردند. آرامشی که امروز در فدراسیون تیراندازی پس از دوره چهار ساله ریاست سردار قربانی ایجاد شده حاصل مدیریت خوب، همکاری هیئت‌های استانی، مربیان و ورزشکاران عزیز است.

اسبقیان افزود: این آرامش قطعاً به نتیجه منجر خواهد شد و امیدواریم دختران و پسران تیم ملی بتوانند با تلاش خود در آوردگاه مهم بازی‌های آسیایی به نتیجه‌ای شایسته دست پیدا کنند.