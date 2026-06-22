سخایی: نتایج مسابقات جهانی نگاه مسئولان به تیم ریکرو را تغییر داد

لیلا سخایی سرمربی تیم ملی ریکرو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از عملکرد کمانداران کشورمان در مرحله سوم کاپ جهانی آنتالیا، اظهار کرد: پیش از اعزام اعلام کرده بودم که تیم مردان با حدود ۷۰ درصد آمادگی در این مسابقات شرکت خواهد کرد و تیم بانوان نیز هنوز به سطح آمادگی مدنظر نرسیده است. بر همین اساس نتایج کسبشده توسط ملیپوشان مردان دقیقاً مطابق پیشبینیها و برنامهریزیهای انجام شده بود.
وی افزود: با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم از جمله وقفه ۴۰ روزه در تمرینات برگزاری تنها چهار اردوی آمادهسازی و همچنین شرایط خاص اعزام از عملکرد ورزشکاران رضایت کامل دارم. وضعیت کشور باعث شده بود شرایط اعزام تا روزهای پایانی قابل پیشبینی نباشد و در نهایت نیز تیم به صورت زمینی راهی ترکیه شد و حدود ۵۲ ساعت در مسیر بود.
سخایی خاطرنشان کرد: تیم ریکرو ایران سه سال در هیچ مسابقه جهانی حضور نداشت و بازگشت به چنین رویدادی با این شرایط کار آسانی نبود. با این وجود عملکرد ورزشکاران نشان داد برنامهریزیهای انجامشده در مسیر درستی قرار دارد و این موضوع امیدواری ما را برای ادامه مسیر تا بازیهای آسیایی ناگویا افزایش داد.
سرمربی تیم ملی ریکرو در ادامه با اشاره به ارزیابی مسئولان ورزش کشور از عملکرد ملیپوشان گفت: بلافاصله پس از بازگشت از ترکیه جلسهای در کمیته ملی المپیک برگزار شد و خوشبختانه نگاه مسئولان نسبت به رشته ریکرو تغییر کرده بود. آنها عملکرد ورزشکاران را در آنتالیا زیر نظر داشتند و معتقد بودند تیم در مسیر پیشرفت قرار دارد و نتایج به دست آمده قابل دفاع است.
وی ادامه داد: کسب عنوان یازدهمی جهان توسط محمدحسین گلشنی در بین ۹۹ شرکتکننده اتفاق بسیار ارزشمندی بود. بارها گفتهام که ما در شرایطی نابرابر با رقبای خود تمرین میکنیم اما در مسابقات باید در شرایط برابر رقابت کنیم. گلشنی با وجود محدودیتهای موجود توانست بالاتر از بسیاری از چهرههای مطرح جهان قرار بگیرد. موضوعی که نشان میدهد تیم ریکرو ایران عملکرد قابل قبولی داشته است.
سخایی اظهار داشت: مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز این پیشرفت را مشاهده کردند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد ترکیب اعزامی ایران به بازیهای آسیایی در بخش ریکرو تغییر کند. در حالی که پیش از این قرار بود تنها تیم میکس اعزام شود پس از بررسی نتایج مقرر شد تیم کامل ریکرو مردان در بازیهای آسیایی حضور داشته باشد.
وی درباره وضعیت بانوان نیز گفت: تمایل داشتیم حداقل دو ورزشکار زن را به بازیهای آسیایی اعزام کنیم اما با توجه به اینکه تیم بانوان طبق برنامه حدود دو ماه دیرتر به آمادگی کامل میرسد در نهایت سهمیه اعزام به یک ورزشکار کاهش یافت.
سرمربی تیم ملی ریکرو در خصوص انتخاب نماینده بانوان برای بازیهای آسیایی خاطرنشان کرد: رقابت میان مبینا فلاح و مبینا ملاجعفری بسیار نزدیک بوده است. رکوردگیریهای لازم انجام شده اما قرار است جلسه فنی دیگری در فدراسیون برگزار شود تا در نهایت درباره اعزام یکی از این دو ورزشکار تصمیمگیری شود.
وی در ادامه درباره برنامههای آمادهسازی پیش از بازیهای آسیایی ناگویا گفت: به احتمال زیاد مسابقات برونمرزی پیش رو در اسپانیا را از دست خواهیم داد چرا که هم از نظر هزینه و هم از نظر زمان مورد نیاز برای اخذ ویزا با محدودیت مواجه هستیم. بر همین اساس برنامهریزی شده است چند مسابقه داخلی در سطح بالا و در قالب رقابتهای جایزه بزرگ برگزار شود تا ورزشکاران پیش از بازیهای آسیایی فرصت حضور در مسابقات را داشته باشند.
سخایی افزود: تا زمان برگزاری بازیهای آسیایی اردوهای آمادهسازی ادامه خواهد داشت که بخش عمده آنها در تهران برگزار میشود و احتمالاً دو اردوی خارج از تهران نیز در برنامه قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به نخستین تجربه خود به عنوان سرمربی تیم ملی در یک رویداد جهانی گفت: این نخستین تجربه حضور من به عنوان سرمربی در مسابقات جهانی بود و از اینکه تیم توانست با هدایت یک مربی زن به چنین نتایجی دست پیدا کند بسیار خوشحالم. با توجه به شرایط موجود بسیاری منتظر بودند عملکرد تیم با افت همراه شود اما خوشبختانه توانستیم تیم را به جایگاهی برسانیم که شایسته آن بود.
سرمربی تیم ملی ریکرو در پایان از مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان قدردانی کرد و گفت: از رئیس فدراسیون و مجموعه فدراسیون تشکر میکنم که در آستانه یک مقطع حساس و در شرایطی که بازیهای آسیایی را پیش رو داریم به من اعتماد کردند و این فرصت را در اختیارم قرار دادند.
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