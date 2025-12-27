به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با محوریت گرامیداشت روز جهانی مقاومت، ضمن قدردانی از فرمانداریها و اصحاب رسانه، این روز را تجلی ایثار و ایستادگی دانست و بر بهرهگیری از برکات معنوی ماه رجب تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار صرفاً یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد اخلاص، مردمداری و تجسم اراده ملت ایران بود و مهمترین میراث ماندگار او «مقاومت» است؛ مقاومتی که ریشه در ایمان، مردمیبودن و ولایتمداری داشت.
سلیمانی افزود: شهید سلیمانی با نگاه راهبردی فراتر از مرزهای جغرافیایی، زنجیره مقاومت را از تهران تا بغداد، دمشق، بیروت، غزه و صنعا پیوند داد و با سازماندهی نیروهای مردمی در عراق و سوریه، توطئههای تروریسم تکفیری را خنثی و امنیت پایدار منطقه را تقویت کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه امنیت امروز کشور و بسیاری از کشورهای منطقه مرهون مجاهدتهای بیوقفه این شهید و یارانش است، تصریح کرد: حضور قاطع و هوشمندانه در خط مقدم، بهترین دفاع است و خلأ این فرمانده بزرگ همواره احساس میشود.
وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه بهعنوان «دروازه مقاومت و پایداری» گفت: استان کرمانشاه با تقدیم شهدا، جانبازان و ایثارگران فراوان، سند زندهای از نهادینهبودن فرهنگ مقاومت است و انتظار میرود برای بزرگداشت این روز و مناسبتهای مشابه، برنامهریزی شایستهای انجام شود.
سلیمانی در پایان سه پیام اصلی این گرامیداشت را خطاب به استکبار جهانی، کشورهای منطقه و نسل جوان برشمرد و گفت: پیام ما به استکبار، نفی سلطه و تحقیر؛ به منطقه، تکیه بر توان داخلی و وحدت اسلامی؛ و به نسل جوان، الگوگیری از مکتب حاج قاسم بهعنوان مسیر زیست مؤمنانه و انقلابی است. وی همچنین بر حفظ وحدت ملی، پرهیز از تفرقه، خدمت خالصانه به مردم و پاسداری از دستاوردهای مقاومت در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.
