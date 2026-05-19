باید به دنبال کشف استعداد نابینایان در ورزش باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابایی عصر امروز سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیات نابینایان و کم بینایان خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، بیان کرد: این مسیر طولانی را ابتدا به عشق حضور در خوزستان که از زمان جنگ دفاع مقدس پایداری و ایستادگی مردمش بر کسی پوشیده نیست و سپس برای خدمت به روشندلان که باعث افتخار است طی کرده ام.

سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان ضمن تبریک به داوودی به عنوان رئیس هیئت انتخابی در مجمع، گفت: هر دو کاندید توانمندی ریاست هیات را دارند و امیدوارم رئیس ورزش و جوانان خوزستان هیئت دیگری را به کاندید دیگر واگذار کنند.

وی افزود: ورزش نابینایان و کم بینایان حدود هفت الی هشت رشته ورزشی دارد که انتظارات بنده و مدیرکل خوزستان از رئیس هیئت خوزستان دارند بسیار بوده که مورد اول آن ساختار اداری است.

سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان با بیان اینکه از زمان حضور در این تصدی وقت گذاشته ایم، تصریح کرد: اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله آن می توان به جلسات با مخالفین و موافقین اشاره کرد. در این بازه حدود 40 روز جنگ را داشته ایم و شاید یک ماه فعالیت داشته ایم.

بابایی با اعلام اینکه این جامعه خانواده ما هستند، گفت: تلاش کردیم کار را از ابعاد مختلف ساختاری و نرم افزاری و حتی اقدام برای ساخت زمین نیز انجام داده ایم.

وی با تاکید بر اینکه نظارت رکن اصلی کار است، اظهار کرد: درست نیست فردی مسئولیتی را بپذیرد اما استفاده درست نداشته باشد و هدف ما انجام کاراست.

سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان خطاب به اعضای مجمع، بیان کرد: رشد و توسعه رشته وظیفه همه شما است.

بابایی افزود:معاون فرهنگی وزیر ورزش پیشنهادی مبنی بر برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی نابینایان و کم بینایان به بنده ارائه کرده که یک پتانسیل است و از آن استقبال می کنیم لذا در تلاش هستیم این جشنواره را برای اولین بار در هر استان برای یک شهرستان یا روستا که آمار نابینایان آن بیشتر است برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این رویداد مزایای بسیار دارد، گفت: دعوت از جامعه نابینایان برای شرکت در رویدادها و کشف استعداد از جمله آن است.

سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان با بیان اینکه دومین حضور بنده در مجمع انتخاباتی در خوزستان بوده است، اظهار کرد: ابتدا در استان مرکزی حاضر شده بودم که مبلغی به هیئت پرداخت شد، به همان میزان معادل 50 میلیون تومان نیز تا فردا به هیئت خوزستان برای هدیه و عرض تبریک پرداخت می شود.

بابایی ادامه داد: درخواست دوره های بازآموزی در این استان سالیان سال روی زمین مانده بود که پس از برگشت آن را بررسی کرده و تاییده های لازم صادر می شود.

وی به شرایط حساس کشور اشاره و عنوان کرد: ما وظیفه حضور فعال در میدان داریم لذا انتظار می رود به عنوان فرد جهادی فعالیت داشته باشیم و باید از فرصتی که خداوند داده به نحو احسن در خدمت رسانی استفاده کنیم.