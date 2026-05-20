امروز آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری است

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کاهش شدت گرد و غبار در استان همدان به دنبال بارش‌های پراکنده شب گذشته خبر داد و گفت: روز گذشته وزش باد شدید و پدیده گرد و غبار، به‌ویژه در نیمه جنوبی استان، موجب کاهش کیفیت هوا شده بود اما از ساعات شب با افزایش ابر، وقوع رگبار باران و رعد و برق، به‌تدریج از شدت باد کاسته شد و کیفیت هوا نیز بهبود یافت.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی، بیشترین میزان بارش در شیرین‌سو با هشت میلی‌متر ثبت شده است، ادامه داد: در ملایر، دمق و رزن نیز پنج میلی‌متر بارش گزارش شده و در ایستگاه‌های سطح شهر همدان میزان بارش‌ها عمدتاً کمتر از یک میلی‌متر بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، افزود: در طول امروز جوی آرام‌تر در سطح استان حاکم است اما روز پنجشنبه به‌ویژه در ساعات میانی روز، وزش باد نسبتاً شدید دوباره پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در ساعات بعدازظهر پنجشنبه با افزایش ابر در برخی مناطق استان و دامنه ارتفاعات، احتمال بارش پراکنده، رگبار موقتی و گذرا وجود دارد و در روز جمعه آسمان استان دوباره صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زاهدی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: از روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دماهای صبحگاهی آغاز خواهد شد و دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین چهار تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نهاوند، بهار و گل‌تپه با سه درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و فامنین با ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان یادآور شد: برای روز جمعه نیز به‌صورت محدود احتمال شکل‌گیری غبار رقیق با منشأ برون‌مرزی از کشور عراق در آسمان استان وجود دارد.