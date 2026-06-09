به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در بازدید سه شنبه بازار گرمسار این بازارچه محلی را ظرفیت مطلوب برای حمایت مشاغل خُرد دانست و بیان کرد: این بازار فرصتی را برای توزیع مستقیم کالا و دسترسی شهروندان فراهم می کند.

وی با تاکید به اینکه بازارهای هفتگی در تامین مایحتاج عمومی شهروندان نقش مهم دارد، ادامه داد: با توجه به این رویکرد نحوه فعالیت، وضعیت عرضه محصولات و کیفیت خدمات باید مورد پایش و رصد قرار گیرد.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه نظارت دقیق باعث خرید توام با آرامش و اطمینان برای شهروندان می شود، توضیح داد: سه شنبه بازار از مراکز مهم عرضه مستقیم کالا در گرمسار نیازمند به ساماندهی است.

همتی اظهار کرد: در این راستا رعایت اصول بهداشتی، شفافیت در قمیت گذاری و جلوگیری از تخلف احتمالی و ساماندهی غرفه ها برای ارتقا کیفیت خدمات به شهروندان ضروری است.

وی با تاکید به اینکه سه شنبه بازار هر هفته میزبان جمع زیادی از شهروندان است، اضافه کرد: برای تحقق اهداف فوق همکاری دستگاه های مرتبط امری ضروری است.