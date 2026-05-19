به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز ملی و جهانی مرتع، مرتع‌داری و عشایر در مراتع «دره فراعون» شهرستان الیگودرز با حضور مسئولان ملی و استانی، لرستان برگزار شد.

هم‌زمان با گرامیداشت روز ملی و جهانی مرتع، مرتع‌داری و عشایر، همایشی با حضور معاون استاندار، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، معاون آبخیزداری و امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، فرماندار شهرستان الیگودرز... در مراتع منطقه «دره فراعون» شهرستان برگزار شد.

این همایش باهدف تبیین اهمیت مراتع در توسعه پایدار، نقش حیاتی عشایر و مرتع‌داران در حفظ منابع طبیعی و بررسی راهکارهای تقویت مدیریت مشارکتی مراتع برگزار شد.