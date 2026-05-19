عارف: دولت به دنبال ایجاد آرامش شغلی برای نیروهای شرکتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دیدار با رئیس و مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به آخرین اقدامات دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع با رویکرد مثبت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن جمع‌بندی‌ها، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروهای شرکتی از دولت نهم با هدف خرید خدمات و جلوگیری از افزایش بدنه دولت شکل گرفتند، افزود: آن روند به دلایل مختلف نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند؛ از همین رو با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر آن شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام شود تا این نیروها آرامش بیشتری پیدا کرده و نسبت به آینده شغلی خود نگران نباشند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور تصریح کرد: هدف اصلی اصلاحات ساختاری و تحول نظام اداری، ارائه خدمات بهتر به مردم است و در این مسیر باید قوانین مبهم نیز اصلاح شوند.

عارف همچنین با بیان اینکه بهره‌وری به مطالبه‌ای جدی در کشور تبدیل شده است، گفت: بهره‌وری سهم مهمی در رشد اقتصادی دارد و باید در برنامه‌های تحول اداری، جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت معیشت کارکنان دولت افزود: موضوع اصلاح حقوق کارمندان برای دوره بازنشستگی که یکی از مطالبات فعلی آنان است، در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده و با همکاری نمایندگان در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با مدیران پتروشیمی تندگویان، با اشاره به حملات دشمن به صنایع فولاد و پتروشیمی در جنگ رمضان گفت: دشمن با هدف آسیب‌زدن به اقتصاد کشور این صنایع را هدف قرار داد، اما روند بازسازی، بهسازی و نوسازی با جدیت در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش خام‌فروشی افزود: باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و با تکمیل زنجیره ارزش، زمینه خلق ارزش افزوده بیشتر را فراهم کنیم. صنعت پتروشیمی همواره از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور بوده و نقش مهمی در اشتغال، رشد اقتصادی و درآمد ارزی دارد.

عارف همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر به پدافند غیرعامل در صنایع تأکید کرد و گفت: بازسازی صنایع باید با رویکردی به‌روز و واقعی در حوزه پدافند غیرعامل انجام شود تا آسیب‌پذیری صنعت به حداقل برسد.

وی در ادامه با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: مردم از ابتدای جنگ رمضان تاکنون در صحنه بوده‌اند و همراهی آنان در صرفه‌جویی مصرف برق و حمایت از بخش‌های مختلف کشور، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط فعلی است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تربیت مدیران جوان گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود، شناسایی و به‌کارگیری نیروهای جوان و شایسته را بدون توجه به گرایش‌های سیاسی دنبال کرده است.

عارف در پایان تأکید کرد: دولت پس از شرایط جنگ رمضان و مدیریت تنگه هرمز، با اقتدار بیشتری مسیر خدمت‌رسانی به مردم را دنبال می‌کند و در این مسیر باید با رویکردی جهادی و فراتر از نگاه‌های کلاسیک اداری عمل کرد