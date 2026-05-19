هواشناسی: ناپایداری هوای پایتخت تا پنجشنبه ادامه دارد/کاهش دما از فردا

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی آسمان کمی ابری تا نیمه ابری، افزایش ابر و وزش باد در پنج روز آینده خبر داد و نسبت به رگبار، رعد و برق، آبگرفتگی موقت و کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

خورشیدی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۱۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت، اظهار کرد: از امروز تا پنجشنبه با گذر امواج بارشی، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابرناکی، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی استان، رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید مورد انتظار است.

وی با یادآوری هشدار سطح نارنجی شماره ۶ مورخ ۲۹ اردیبهشت، افزود: امروز تا فردا در برخی ساعت‌ها به ویژه بعد از ظهر و شب، در مناطقی از جمله شمال شرق، شرق، غرب و جنوب غرب استان، رگبار و رعد و برق همراه با احتمال آبگرفتگی موقت و جاری شدن روان آب به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود. همچنین گاهی وزش باد بسیار شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش محسوس دید به ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تصریح کرد: طی روزهای جمعه و شنبه از میزان ناپایداری‌ها در سطح استان کاسته خواهد شد. همچنین امروز افزایش نسبی دما و فردا کاهش نسبی دما مورد انتظار است.