مجموعه ۱۲ جلدی «تدبر کل قرآن» در خراسان رضوی تدوین و چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی مقامی ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از اساتید و مربیان تدبر در قرآن که با حضور جمعی از مدرسان و فعالان این عرصه برگزار شد، با بیان اینکه فعالیتهای مؤسسه در هفت محور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، انتشارات، فضای مجازی و بینالملل دنبال میشود، از راهاندازی طرح «تدبر کل قرآن» به عنوان یکی از مهمترین اقدامات سال اخیر نام برد و اظهار کرد: اطلاق اولیه تدبر در قرآن ناظر به کل قرآن است و میطلبد اساتید و مربیان، افق تدبر را فراتر از یک سوره یا جزء قرار دهند.
مدیر مؤسسه تدبر در قرآن با اشاره به برگزاری سه دوره تخصصی مؤسسه، از تربیت قریب به ۴۰۰ مربی و معلم تدبر در استانهای مختلف کشور از کرمان و لرستان تا زاهدان، لاهیجان و یزد خبر داد و افزود: بر اساس آمار سازمان تبلیغات اسلامی، نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز بهتازگی وارد عرصه تدبر در قرآن شدهاند.
وی از بارگذاری ۹۶ عنوان کتاب منتشرشده مؤسسه در یک اپلیکیشن تخصصی خبر داد و گفت: دسترسی آسان و همراهداشتن دائمی آثار از اهداف این اقدام است.
مقامی همچنین از انتشار فصلنامه علمی-تخصصی «هاتین» با محوریت مقالات تدبر در قرآن و سیره خبر داد که تاکنون دو شماره از آن منتشر شده است.
مدیر مؤسسه تدبر در قرآن با اشاره به راهاندازی مسابقات هفتگی و ماهانه تدبر در قرآن و سیره اهلبیت (ع) پس از دوران کرونا، گفت: اخیراً به مناسبت ایام جهاد و مقاومت، مسابقاتی پیرامون سوره مبارکه صف، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل برگزار شده که کانال مربوطه بیش از ۱۰ هزار عضو دارد و در هر مسابقه، حدود ۵ هزار نفر شرکت میکنند.
اعزام ۹۰ مبلغ تدبر در ماه رمضان
وی با تجلیل از همراهی اساتید در برنامههای ماه مبارک رمضان، از برگزاری قریب به ۹۰ جلسه تدبر قرآن در سطح شهر مشهد با پشتیبانی مؤسسه خبر داد و از حمایتهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی قدردانی کرد.
مقامی با اعلام خبر تدوین کامل مجموعه ۱۲ جلدی «تدبر کل قرآن» گفت: از این مجموعه تاکنون ۸ جلد منتشر شده، جلد نهم در چاپخانه است و سه جلد پایانی نیز تا کمتر از یک ماه آینده به چاپ خواهد رسید. برای نخستین بار در جهان اسلام، یک دوره کامل تدبر در قرآن به صورت تمامجلد منتشر میشود و نمونه مشابهی برای آن سراغ نداریم.
مدیر مؤسسه تدبر در قرآن از برگزاری کنگره بینالمللی سیره مادران اهلبیت (ع) خبر داد و گفت: پیشنشستهای این کنگره از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده و برای تکتک مادران اهلبیت (ع) نشستهایی با حضور شخصیتهایی همچون آقای رجبیدوانی، دکتر وکیلی، خانم فرهمندپور و خانم طیبی برگزار شده است. نشست مربوط به مادر امام جواد (ع) ظهر سهشنبه در دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشود و کنگره اصلی نیز در آذرماه همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد.
