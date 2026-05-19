به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در کنگره فرهنگی هنری «پرواز تا خورشید» در خصوص گرامیداشت شهید رئیسی اظهار کرد: پس از آنکه از خبر مفقود شدن هلیکوپتر شهید رئیسی مطلع شده بودیم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان فرمودند: «بسیار برایم سخت است که این اتفاق افتاده است. امیدوارم برای آقای رئیسی حادثهای پیش نیاید.» ایشان این جمله را با حالتی گفتند که اکنون وقتی به یاد میآورم، دو بار آه میکشم.
وی بیان کرد: آن وضعیتی که در چهره آقا دیدم، واقعاً نشان میداد ایشان از خدا میخواستند اتفاقی نیفتد. من بالاخره ۲۰ سال با حضرت آقا مستقیم و غیرمستقیم توفیق خدمت داشتم؛ یادم نمیآید چهرهای که آن روز دیدم را قبلاً دیده باشم. آن آرزویی که در دل داشتند، جریان پیدا میکرد و سلامت شهید رئیسی را آرزو میکردند.
معاون اول دولت سیزدهم اظهار کرد: فردای آن روز که مسلم شد این اتفاق افتاده است، احساس میکردم غم سنگینی بر فضا حاکم شده است.
وی با اشاره به وضعیت کشور در مقاطع تاریخی مختلف، گفت: سؤال اول این است که از کشوری که در جنگ با روسها بخش زیادی از کشور را از دست داد و ۲۰ میلیون روبل غرامت پرداخت کرد، در جنگ جهانی اول ایران بیطرف اعلام شد و بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر بر اثر بیماری و قحطی کشته شدند، در جنگ جهانی دوم ارتش مقتدر رضاشاهی ظرف چند ساعت پاشیده شد، سربازان از پادگانها ریختند بیرون و تفنگها را در خیابانها رها کردند، چگونه این کشور به جایی رسید که امروز با ابرقدرت انحصاری دنیا مواجه است؟
مخبر تأکید کرد: این مدل حکمرانی حضرت امام و مقام معظم رهبری چه بوده که از این کشور چیزی ساخت که امروز آمریکاییها به زانو درآمده و التماس مذاکره میکنند؟ واقعاً وضعیتی برای آمریکاییها پیش آمد که مضحکه دنیا شدند. رئیسجمهور آمریکا خیلی اتفاق بزرگی رخ داد، دست خالی برگشت.
معاون اول دولت سیزدهم در پاسخ به این سؤال که چه ویژگی در شهید رئیسی بود که رهبری اینگونه تجلیل کردند، گفت: اگر بگوییم شاگردش بوده یا رفاقتی داشته، اینها که این همه تجلیل نیاز ندارند. رهبری شهید با خیلیها بیشتر از آقای رئیسی ارتباط داشتند. چرا نسبت به شهید رئیسی اینگونه بود؟
وی افزود: من چند بار که خدمتشان رسیدم، با یک سوزش خاص مواجه شدم. یک بار گفتم، آقا فرمودند: «خیلی حیف شد. اگر دولت میماند، ظرف دو سه سال آینده مشکلات مزمن کشور حل میشد.»
مخبر تأکید کرد: مقام معظم رهبری اصلاً تعارف نداشتند و کلمهای بدون مبنا از دهانشان خارج نمیشد. رهبری شهید را قیاس کردند و فرمودند: مدت خدمت شهید رئیسی مثل امیرکبیر، سه سال کمتر از سه سال بود ولی کارهای بزرگی انجام داد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در حکمرانی مقام معظم رهبری و شهید رئیسی وجود داشت، محور قرار دادن مردم برای حل مسائل کشور بود. حضرت آقا، آقای شهید رئیسی را واقعاً شخصی میدانستند که تمام کمال تدابیر و مسائل حکمرانی که در ذهن ایشان بود را دنبال میکرد. خیلی هم سختی کشید. خداوند یک روحیهای به او داده بود. این تعبد و پایبندی به عبادات و مسائل اسلامی کمک میکرد.
نظر شما