امارات مدعی شد: حمله پهپادی به نیروگاه «براکه» از عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع امارات امروز سه شنبه مدعی شد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پدافند هوایی ۶ پهپاد متخاصم را رصد و با موفقیت رهگیری کرد.

این وزارتخانه مدعی شد که این پهپادها، مناطق غیرنظامی و حیاتی در امارات را هدف قرار داده بودند.

وزارت دفاع امارات ادعا کرد: در پی حمله به نیروگاه هسته ای براکه در تاریخ ۱۷ ماه مه، ۳ پهپاد رصد شد که دو پهپاد منهدم شد و پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی آن که همه این پهپادها از اراضی عراق شلیک شده بود.

وزارت دفاع امارات اعلام کرد: امارات حق کامل خود را در اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی براساس قوانین و منشورهای بین‌المللی محفوظ می‌داند.