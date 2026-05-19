  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

امارات مدعی شد: حمله پهپادی به نیروگاه «براکه» از عراق بود

امارات مدعی شد: حمله پهپادی به نیروگاه «براکه» از عراق بود

وزارت دفاع امارات ادعا کرد که پهپادهایی که اخیرا نیروگاه براکه در ابوظبی را هدف قرار داده بود، از اراضی عراق شلیک شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع امارات امروز سه شنبه مدعی شد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پدافند هوایی ۶ پهپاد متخاصم را رصد و با موفقیت رهگیری کرد.

این وزارتخانه مدعی شد که این پهپادها، مناطق غیرنظامی و حیاتی در امارات را هدف قرار داده بودند.

وزارت دفاع امارات ادعا کرد: در پی حمله به نیروگاه هسته ای براکه در تاریخ ۱۷ ماه مه، ۳ پهپاد رصد شد که دو پهپاد منهدم شد و پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی آن که همه این پهپادها از اراضی عراق شلیک شده بود.

وزارت دفاع امارات اعلام کرد: امارات حق کامل خود را در اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی براساس قوانین و منشورهای بین‌المللی محفوظ می‌داند.

کد مطلب 6835064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها