نشست شورای حکام آژانس درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز جمعه ۵ ژوئن ساعت ۱۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در اتاق هیئت مدیره C در وین (VIC) جلسه‌ای را برگزار می کند.

این نشست با حضور رئیس شورا و به دنبال درخواست مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی در ارتباط با حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه را با یک بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد.

این در حالیست که وزارت دفاع امارات پیشتر مدعی شد که پدافند هوایی این کشور ۶ پهپاد متخاصم را رصد و با موفقیت رهگیری کرد.

این وزارتخانه مدعی شد که این پهپادها، مناطق غیرنظامی و حیاتی در امارات را هدف قرار داده بودند.