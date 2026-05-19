۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

تأکید گروسی بر خودداری از هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم خودداری از هرگونه اقدام نظامی یا هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اظهاراتی جدید بر ضرورت تداوم تضمین‌های مربوط به راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس تأکید کرد.

گروسی با حمایت صریح از مسیرهای دیپلماتیک برای حل چالش‌های موجود، خواستار اعمال حداکثر خویشتنداری از سوی طرفین شد و به‌طور مشخص بر لزوم خودداری از هرگونه اقدام نظامی یا هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای تأکید کرد.

وی تصریح کرد که حفظ قابلیت اطمینان در نظارت‌های آژانس بر برنامه‌های هسته‌ای ایران، برای اطمینان از شفافیت فعالیت‌ها امری ضروری است.

    IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مرد صهیونی الان ؟
    FI ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مردک بی شرف که وجدان خودش را فروخته!

