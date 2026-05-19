به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اظهاراتی جدید بر ضرورت تداوم تضمینهای مربوط به راستیآزمایی فعالیتها و تأسیسات هستهای ایران توسط آژانس تأکید کرد.
گروسی با حمایت صریح از مسیرهای دیپلماتیک برای حل چالشهای موجود، خواستار اعمال حداکثر خویشتنداری از سوی طرفین شد و بهطور مشخص بر لزوم خودداری از هرگونه اقدام نظامی یا هدف قرار دادن نیروگاهها و تأسیسات هستهای تأکید کرد.
وی تصریح کرد که حفظ قابلیت اطمینان در نظارتهای آژانس بر برنامههای هستهای ایران، برای اطمینان از شفافیت فعالیتها امری ضروری است.
نظر شما