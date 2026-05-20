المانیتور: جنگ ایران شکاف بین عربستان و امارات را گسترش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی المانیتور با اشاره به جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران نوشت که برخی از کشورهای عربی در خلیج فارس در طول این جنگ نقش مستقیم و تدریجی در رویارویی منطقه ای با ایران ایفا کردند.

این نشریه با اشاره به گسترش شکاف بین عربستان و امارات در طول این جنگ نوشت که امارات متحده عربی به سمت هماهنگی عملیاتی عمیق تر با رژیم صهیونیستی و واشنگتن حرکت کرد، در حالی که عربستان سعودی مسیر دیپلماتیک خود را با تهران گسترش داده است.

به نوشته این وبگاه، مشارکت ابوظبی در جنگ شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در رهگیری موشک ها و همکاری با رژیم صهیونیستی در انتخاب اهداف ایرانی است.

المانیتور می افزاید که ریاض منطق متفاوتی را دنبال کرد و در ابتدا حملات مخفیانه ای را آغاز کرد، اما پس از حملات پدافند هوایی ایران به سمت کاهش تنش حرکت کرد و برخلاف امارات، در عملیات نظامی گسترده با رژیم صهیونیستی همکاری نکرد.

این نشریه با اشاره به اینکه «جنگ اختلافات عمیقی را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص ایران، روابط با اسرائیل و یکپارچگی امنیت منطقه ای آشکار کرد، خاطرنشان کرد که اقدامات امارات و عربستان سعودی نشان می دهد که هیچ ائتلاف نظامی واحدی در خلیج فارس علیه ایران وجود ندارد.