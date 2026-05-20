۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

المانیتور: جنگ ایران شکاف بین عربستان و امارات را گسترش داد

یک وبگاه آمریکایی با اشاره به اینکه جنگ ایران شکاف بین عربستان و امارات را افزایش داد، نوشت که امارات به سمت همگرایی بیشتر با تل‌آویو حرکت کرد ولی ریاض رویکرد دیپلماتیک با ایران را پیش گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی المانیتور با اشاره به جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران نوشت که برخی از کشورهای عربی در خلیج فارس در طول این جنگ نقش مستقیم و تدریجی در رویارویی منطقه ای با ایران ایفا کردند.

این نشریه با اشاره به گسترش شکاف بین عربستان و امارات در طول این جنگ نوشت که امارات متحده عربی به سمت هماهنگی عملیاتی عمیق تر با رژیم صهیونیستی و واشنگتن حرکت کرد، در حالی که عربستان سعودی مسیر دیپلماتیک خود را با تهران گسترش داده است.

به نوشته این وبگاه، مشارکت ابوظبی در جنگ شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در رهگیری موشک ها و همکاری با رژیم صهیونیستی در انتخاب اهداف ایرانی است.

المانیتور می افزاید که ریاض منطق متفاوتی را دنبال کرد و در ابتدا حملات مخفیانه ای را آغاز کرد، اما پس از حملات پدافند هوایی ایران به سمت کاهش تنش حرکت کرد و برخلاف امارات، در عملیات نظامی گسترده با رژیم صهیونیستی همکاری نکرد.

این نشریه با اشاره به اینکه «جنگ اختلافات عمیقی را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص ایران، روابط با اسرائیل و یکپارچگی امنیت منطقه ای آشکار کرد، خاطرنشان کرد که اقدامات امارات و عربستان سعودی نشان می دهد که هیچ ائتلاف نظامی واحدی در خلیج فارس علیه ایران وجود ندارد.

    • سرزمین مادری بحرین IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      مجلس یک بررسی بکنه قراداد واگذاری بحرین دارای مشکلات حقوقی هست و این جزیره باید برگرده به ایران و مردم بحرین هم خواستار فسخ قرارداد هستن خصوصا اینکه بحرین حسن همجواری را رعایت نکرده و به سرزمین مادری خود حمله کرده است
      • GB ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
        در زمان انجام رفراندوم استقلال بحرین (که استقلالی در کار نبود و رفراندوم بدست انگلستان اداره شد) نه طرف ایرانی برای اعلام شرایط همبستگی یا امکان اظهار نظر در این استان ایران را داشت و نه کشور سومی بجز انگلستان بر آن نظارت کرد و یا جزئیات آرای بدست آمده را اعلام کردند. شاه هم اجبارا باید بخاطر حمایت انگلستان از سلطنت او مخالفتی نکرد بلکه جنجال تبلیغاتی و جشن ملی برای تسلط به تنب بزرگ و کوچک را در رادیو و تلویزون بر پا کرد.
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      عربستان فهمیده و راه درست را انتخاب کرده و البته اگر پشت پرده هم همین طور باشد

