وقوع حریق در خیابان جهادیه سمنان؛ حادثه مصدوم نداشته است

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام یک مورد حریق همزمان با عصر سه شنبه در خیابان جهادیه سمنان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی خبر داد و بیان کرد: آتش سوزی مربوط به انباشت ضایعات در جوار انبار لوازم ساختمانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه حریق در محوطه پشت کانتینر شعله ور شده بود، افزود: به دلیل انباشت مواد ضایعات هر لحظه امکان سرایت به سازه مجاور را داشت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به حضور عملیاتی امدادگران ایستگاه شماره چهار، توضیح داد: آتش نشان های اعزامی با حضور به موقع در محل با رعایت اصول ایمنی موفق به مهار حریق شدند.

تاج آبادی از سرعت عمل آتش نشان ها تقدیر کرد و توضیح داد: در کوتاه ترین زمان ممکن شعله آتش مهار و از سرایت حریق به محموله های موجود در کانتینر انبار و بروز خسارت مالی و جانی گسترده جلوگیری شد.

وی در خصوص انباشت غیر ایمن ضایعات و مواد اشتعال زا بار دیگر هشدار داد و افزود: رعایت همین موارد کوچک نقش کلیدی و موثر در کاهش حوادث و مخاطرات جانی و مالی به همراه خواهد داشت.