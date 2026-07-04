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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

برگزاری رزمایش آتش‌نشانان سمنان و ایمنی مسیر کاروان رهبر شهید

برگزاری رزمایش آتش‌نشانان سمنان و ایمنی مسیر کاروان رهبر شهید

سمنان- رئیس آتش‌نشانی سمنان از آماده‌باش تمام‌وقت نیروها و خودروهای امدادی در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و اولویت را تأمین امنیت جانی زائران و همراهان کاروان‌ها دانست.

آتشپاد علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان آتش نشانی سمنان برای تأمین ایمنی مسیر عبور کاروان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در محدوده شهرستان سمنان کاملا آماده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان سمنان در مسیر تردد کاروان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان افزود: گشت‌های نظارتی در نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند شد و خودروهای اطفایی و امدادی نیز در طول مسیر عبور کاروان جانمایی می‌شوند تا ضمن افزایش ضریب ایمنی، امکان واکنش سریع در شرایط اضطراری فراهم باشد.

تاج آبادی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت جانی شهروندان، زائران و همراهان کاروان از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، یادآور شد: تمامی ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی و تجهیزاتی آتش‌نشانی سمنان برای پوشش کامل این مراسم ملی به کار گرفته شده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و خدمات رسان شهرستان خاطرنشان کرد: هماهنگی مطلوب میان مجموعه‌های مسئول، زمینه برگزاری هرچه ایمن‌تر این مراسم را فراهم کرده و آتش‌نشانی سمنان نیز با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌ها آماده خدمت‌رسانی و پشتیبانی از این رویداد ملی است.

کد مطلب 6879085

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