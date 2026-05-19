یک فوتی و ۶ مصدوم در واژگونی خودرو پراید در محور آبدانان- دهلران

حمیدصفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه ظهر امروز طی تماس های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس ۱۱۵ (Eoc)، مبنی بر واژگونی خودرو پراید در آبدانان- دهلران (آبتاب به سمت دشت عباس) بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس سبک از نزدیکترین پایگاه به محل حادثه اعزام شد.

صفرپور افزود: متاسفانه علی رغم تلاش های کارشناسان فوریت پزشکی، یک خانم ۶۹ ساله به علت شدت جراحات در صحنه جان باخت.

وی گفت: ۶ مصدوم دیگر شامل یه خانم ۴۹ ساله، یک دختر بچه ۸ ساله، ۲ کودک ۲ ساله و ۲ آقای ۶۶ و ۲۷ ساله دارای مولتی تروما بعد از پایدار سازی شرایط توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی به مرکز درمانی مورموری آبدانان منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان ایلام با بیان اینکه تیم‌های امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند، تصریح کرد: متأسفانه بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز همچنان عامل اصلی وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری در محورهای استان است.

صفرپور در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ضمن حفظ جان خود و دیگران، از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای جلوگیری کنند.