به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۳۰۴۲ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ۹ هزار و ۳۰۱ نفر نیز مجروح شدند.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد که شمار شهدای کادر درمانی به ۱۱۶ و مجروحان به ۲۶۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار بیمارستانهای آسیب دیده به ۱۶ رسیده است.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با پهپاد شهرک حناویه را در شهرستان صور لبنان هدف قرار داد.

این منابع بیان کردند که دو موتورسیکلت در شهرک مذکور هدف قرار گرفت که بنا به گزارش‌های اولیه دو تن زخمی شدند.

این رژیم همچنین شهرک دیر الزهرانی را در نبطیه هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.