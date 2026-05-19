به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز مناطق مختلف لبنان شکستند.

همزمان مناطقی از لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز برای ساکنان 12 شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.