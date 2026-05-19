به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقاومت اسلامی لبنان امروز در سه عملیات جداگانه، مواضع و تجهیزات نظامیان رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، رزمندگان حزب‌الله، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی، ادوات نظامی اشغالگران اسرائیلی را در منطقه الاسکندرونه با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

رزمندگان حزب‌الله همچنین مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات نظامی آنها را در بلندی‌های الرنده در شهرک الناقوره را گلوله باران کردند.

رزمندگان حزب‌الله همچنین یک دستگاه اخلالگر پهپادها از نوع «درون دوم» را در شهرک رشاف با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرده است این عملیات‌ها در پاسخ به تحرکات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان انجام شده است.