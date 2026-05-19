  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۸

۱۰ شهید و ۳ زخمی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان

۱۰ شهید و ۳ زخمی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان

در پی حمله رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در جنوب لبنان دست کم ده نفر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی حمله رژیم صهیونیستی به منطقهٔ مسکونی «دیر قانون النهر» در شهرستان «صور» در جنوب لبنان دست کم ۱۰ نفر شهید و ۳ نفر نیز زخمی شدند. شماری از شهدا و مجروحان این حمله زن و کودک هستند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، آمار شهدا و مجروحان این حمله نهایی نیست و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.

کد مطلب 6835286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل لعنت بر نتانیاهو آدم کش
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اینجور حملات درست نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها