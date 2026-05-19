۱۰ شهید و ۳ زخمی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی حمله رژیم صهیونیستی به منطقهٔ مسکونی «دیر قانون النهر» در شهرستان «صور» در جنوب لبنان دست کم ۱۰ نفر شهید و ۳ نفر نیز زخمی شدند. شماری از شهدا و مجروحان این حمله زن و کودک هستند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، آمار شهدا و مجروحان این حمله نهایی نیست و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.